45 Prozent Rabatt: Der beste Over-Ear-Kopfhörer von JBL ist gerade unschlagbar günstig bei Amazon

Fetter Sound der JBL-Boxen direkt auf den Ohren? Der JBL Tour One M2 überzeugt mit dem besten Noise Cancelling des Herstellers und macht auch beim Klang vieles richtig und ist gerade stark reduziert.

Fast 50 Prozent spart ihr auf den JBL Tour One M2 im Amazon-Angebot. Die Over Ears mit Active Noise Cancelling (ANC) führen die Bestenliste bei Computerbild an und sind das Topmodell des amerikanischen Audio-Herstellers.

Mit 179,99 Euro macht ihr wirklich ein Schnäppchen, denn günstiger war das Premium-Modell von JBL bisher nie. Vergleichbare Kopfhörer von Bose, Sony, Sennheiser und Co. kosten meist deutlich über 200 Euro. Auch Saturn * und MediaMarkt * führen ihn derzeit zum Angebotspreis.

Topmodell von JBL: Das kann der JBL Tour One M2

Klang und Noise Cancelling auf hohem Niveau, das verspricht der JBL Tour One M2. Im Test bei pcmag.com wird der volle Bass und die brillanten Höhen gelobt. Auch das "überdurchschnittlich gute" Noise Cancelling wird gelobt. ComputerBild kürte den JBL-Kopfhörer sogar zum Testsieger und zeigte sich rundum begeistert, sei es der ausgewogene Sound oder der bequeme Sitz.

Richtig gut ist auch der Akku. Mit eingeschaltetem ANC hält er 30 Stunden durch, ohne die Geräuschunterdrückung sogar 50 Stunden. Die Begleit-App lässt euch zudem den Sound per Equalizer anpassen.

Doch die App kann noch viel mehr: Ihr könnt damit eure Ohren ausmessen und den Klang damit individuell an euch anpassen lassen. Zusätzlich wird Spatial Audio ("JBL Spatial Sound") geboten, das den Stereo-Klang in Raumklang umwandelt. Beides soll laut Tests den Sound spürbar verbessern.

Auch im Angebot: Bose QuietComfort Headphones

Konkurrent Bose hat ebenfalls ein paar heiße Eisen im Feuer. Die Bose QuietComfort Headphones sind der Nachfolger des Bose QuietComfort 45 und überzeugen ebenfalls mit erstklassigem Sound und einem noch besseren Noise Cancelling als bei JBL.

Noise Cancelling wird bei Bose großgeschrieben und so könnt ihr sogar verschiedene Modi für unterschiedliche Situationen einstellen. Beim Akku schwächelt der Bose allerdings und schafft es nur auf 24 Stunden Musik am Stück, da das ANC nicht komplett ausgeschaltet werden kann.

