50 Shades of Grey mit Serienkiller: Versaute Thriller-Serie erobert Netflix-Charts

Die Netflix-Charts erobert momentan die freizügige Thriller-Serie Perfil Falso. Dort wird die Hauptdarstellerin von einem Serienkiller bei ihren 50 Shades of Grey-Fesselspielen gestört.

Spätestens seit Fifty Shades of Grey sind Fesseln im Schlafzimmer salonfähig geworden. Zumindest in Serien und Filmen. Aber wer fesselt für die Lust, und wer für den Mord? Um diese Frage dreht sich auch Staffel 2 der kolumbianischen Thriller-Serie Perfil Falso (engl. Fake Profile), in der die Protagonistin inmitten ausschweifender Sex-Spiele einen Serienkiller aufspüren muss. Aktuell auf Platz 6 der Charts.

Im Netflix-Thriller Perfil Falso tötet ein Serienkiller nach 50 Shades of Grey-Muster

Staffel 2 von Perfil Falso dreht sich erneut um Camila (Carolina Miranda), die zuvor Rache an einem Dating-Schwindler nahm. Sie kann sie ihre Sexualität ohne Angst und Reue ausleben, bis eine Polizei-Ermittlung ihr Panik verursacht: Ein Serienkiller nutzt Camilas Dating-Profil, um Männer anzulocken und auf grausige Art und Weise zu ermorden.

Schaut euch hier den Trailer zu Perfil Falso Staffel 2 an:

Perfil Falso - S02 Trailer (OV) HD

Wie der Staffel 2-Trailer andeutet, könnten alte Bekannte aus Staffel 1 für die Mordserie verantwortlich sein, etwa die rachsüchtige Ángela (Manuela González) oder sogar der unnachgiebige Miguel (Rodolfo Salas).

Die zweite Staffel von Perfil Falso umfasst genau wie ihr Vorgänger zehn Folgen. Eineist momentan noch nicht bestätigt.

