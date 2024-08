55-Zoll, 144Hz und MiniLED: Der 4K-Fernseher mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ist jetzt günstiger als je zuvor

Günstig, aber leistungsfähig soll er sein, euer neuer Fernseher? Dann haben wir einen absoluten Top-Deal für einen MiniLED-Gaming-TV bei Amazon für euch.

Wer einen 4K-Fernseher sucht, der zum günstigen Preis ein gutes Bild und eine umfangreiche Ausstattung liefert, landet schnell bei den Modellen von Hisense – oder eben von TCL. Dass die TV-Geräte des chinesischen Herstellers es durchaus mit der Konkurrenz von Samsung, Sony und Co. aufnehmen können, haben sie mit Modellen wie dem QM8B MiniLED TV bereits bewiesen.



Die 55-Zoll-Variante dieses Fernsehers ist ein echter Preis-Leistungs-Tipp, aber das Beste ist: Ihr bekommt den TCL 55QM8B aktuell besonders günstig bei Amazon. Wir verraten euch jetzt, warum sich insbesondere preisbewusste Film- und Gaming-Fans diesen Deal nicht entgehen lassen sollten.



TCL 55QM8B mit 4K und MiniLED – Preis-Leistungs-Verhältnis? Unschlagbar!

Amazon verkauft den TCL 55QM8B derzeit um 30 Prozent reduziert für 549 Euro *. Das ist nicht nur Tiefstpreis, sondern liegt auch noch 50 Euro unter dem bislang günstigsten Angebot für diesen Fernseher.



Dass ihr die Kaufentscheidung für den TCL 55QM8B zu diesem Preis nicht bereuen werdet, zeigt ein Blick auf die umfangreiche Feature-Liste:

4K-MiniLED-Display mit 55-Zoll-Bilddiagonale

Gaming-Modus mit 144Hz und HDR10+ mit 1.300 Nits Helligkeit



IMAX Enhanced und Dolby Vision

VRR/HLG-Support

2x HDMI 2.1 Ports

AMD Freesync Premium und G-Sync Support

Top-TV zum kleinen Preis: So bewerten Tester:innen den TCL 55QM8B



Dank der Unterstützung vonund derlässt der TCL 55QM8B nicht nur die Herzen von Film- und Serien-Fans, sondern auch von Gamer:innen höher schlagen. Ein echtes Highlight ist zudem die Ausstattung mit, die für eine in dieser Preisklassesorgt.

Warum der TCL 55QM8B zu den besten TV-Geräten in der Preiskategorie unter 1.000 Euro zählt, macht Gamestar-Redakteur Lorenz Rittisch in seiner TV-Kaufberatung für GameStarTech an der herausragenden Display-Helligkeit und der umfangreichen Gaming-Ausstattung fest. Für Rittisch ist der Fernseher der Preis-Leistungs-Tipp schlechthin, weil man für spürbar bessere Bildqualität deutlich mehr Geld investieren muss.

Auch die Redaktion von Rtings.com stellt dem TCL 55QM8B ein exzellentes Zeugnis aus und lobt neben den guten Kontrasten und der niedrigen Reaktionszeit ebenfalls die Gaming-Features des Fernsehers.



Sollte euch das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Deal trotzdem noch nicht überzeugen, haben wir eine Alternative für euch parat: Der TCL 55T8B bietet euch quasi dasselbe Feature-Set wie der TCL 55QM8B, allerdings mit QLED- statt MiniLED-Display. Nehmt ihr entsprechende Abstriche bei der Bildqualität in Kauf, zahlt ihr im Vergleich zum MiniLED-Modell immerhin 100 Euro weniger und bekommt den Fernseher für günstige 449 Euro *.

Lasst euch mit der Kaufentscheidung aber nicht allzu lange Zeit, denn bei beiden Deals auf Amazon handelt es sich um zeitlich begrenzte Angebote. Außerdem gilt der TCL 55QM8B als notorisch schnell ausverkauft.



