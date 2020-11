6 Blu-rays für 30 Euro bei Amazon: Massig Marvel, Sci-Fi und Action abräumen

Amazon hat aktuell eine großartige Aktion am Laufen: Sechs Blu-rays für 30 Euro. Zu den Titeln gehören Marvel-Blockbuster wie Venom und Spider-Man sowie zahlreiche Science-Fiction-Actionfilme.

Falls ihr auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid oder einfach eure Filmsammlung komplettieren wollt, dürftet ihr bei Amazon sehr glücklich werden. Der Onlineversandhändler hat eine tolle Aktion am Laufen, bei der ihr sechs Blu-ray für 30 Euro abstauben könnt.

Pro Stück kommt ihr also auf einen Preis von gerade einmal fünf Euro. Das lohnt sich definitiv, vor allem bei dem prächtigen Angebot. Aus über 2000 Titeln könnt ihr wählen. Vom großen Marvel-Blockbuster bis hin zur Indie-Geheimtipp ist alles dabei. Wir haben ein paar Empfehlungen für euch gesammelt.



Marvel, DC und noch mehr Superhelden bei Amazon

Amazon setzt auf die Zugkraft von Spider-Man:

Die Spider-Man -Filme mit Tobey Maguire

-Filme mit Tobey Maguire The Amazing Spider-Man 2 mit Andrew Garfield

mit Andrew Garfield Spider-Man: Homecoming mit Tom Holland

mit Tom Holland Der animierte Spider-Man: A New Universe

Weitere Marvel-Filme im Angebot sind:

Die Iron Man -Filme mit Robert Downey Jr.

-Filme mit Robert Downey Jr. Der unglaubliche Hulk mit Edward Norton

mit Edward Norton Hulk mit Eric Bana

mit Eric Bana Venom mit Tom Hardy

Auch DC ist mit fünf Titeln vertreten:

Man of Steel

Batman v Superman: Dawn of Justice

Justice League

Shazam

Suicide Squad

Und als Alternative gibt es noch beide Hellboy-Filme mit Ron Perlman im Angebot.

Reichlich Science-Fiction-Action bei Amazon

In den vergangenen Jahren gab es viele großartige Science-Fiction-Filme im Kino zu sehen, die ebenfalls mit einem ordentlichen Action-Einschlag aufwarten. Zu den Highlight gehören:

Inception und Interstellar von Christopher Nolan

und von Christopher Nolan Elysium und Chappie von Neill Blomkamp

und von Neill Blomkamp Die Remakes RoboCop und Total Recall

und Die Fortsetzung Blade Runner 2049

Der stylishe Oblivion mit Tom Cruise

mit Tom Cruise Der ultimative Popkultur-Film Ready Player One



Die Comicverfilmung Valerian - Die Stadt der tausend Planeten

© Sony Blade Runner 2049

Auch kleinere Sci-Fi-Perlen wie Arrival, Ex Machina, Predestination und Under the Skin mit Scarlett Johansson finden sich im Amazon-Angebot wieder. Dazu kommen Klassiker à la 2001: Odyssee im Weltraum, Unheimliche Begegnung der dritten Art und die zwei Terminator-Filme von James Cameron.

Noch mehr Blu-ray-Empfehlungen bei Amazon

Die über 2000 Blu-ray-Titel, die zur Amazon-Aktion dazugehören, setzen sich natürlich noch aus vielen weiteren spannenden Filmen zusammen. Da wären etwa die MonsterVorse-Einträge Godzilla und Kong: Skull Island. Dazu kommt das Jumanji-Upgrade und das Tomb Raider-Reboot mit Alicia Vikander.

Zu den eingangs erwähnten Indie-Filmen haben wir euch zehn Empfehlungen herausgesucht, die in den letzten Jahren besonders für Aufsehen gesorgt haben:

Beautiful Boy mit Timothée Chalamet und Steve Carell

mit Timothée Chalamet und Steve Carell Transit mit Paula Beer und Franz Rogowski

mit Paula Beer und Franz Rogowski Lady Bird von Greta Gerweig mit Saoirse Ronan

von Greta Gerweig mit Saoirse Ronan A Beautiful Day mit Joker-Star Joaquin Phoenix

mit Joker-Star Joaquin Phoenix Shoplifters von Hirokazu Koreeda

von Hirokazu Koreeda Under the Silver Lake mit Andrew Garfield

Lake mit Andrew Garfield Good Time mit Robert Pattinson

mit Robert Pattinson The Farewell von Lulu Wang mit Awkwafina

von Lulu Wang mit Awkwafina Sunset von Son of Saul-Regisseur Laszlo Nemes

von Son of Saul-Regisseur Laszlo Nemes Beale Street von Moonlight-Regisseur Barry Jenkins

Die Aktion geht bis zum 30. November 2020.

