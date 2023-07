6 Jahre nach Ausstieg kehrt Rick zurück: Erster Teaser-Trailer für neue The Walking Dead-Serie verspricht Wiedersehen mit Michonne

Rick ist zurück in The Walking Dead: The Ones Who Live Wir haben den ersten Teaser-Trailer zur Serie über Rick und Michonne frisch von der Comic-Con für euch.

The Walking Dead ist zu Ende, aber noch lange nicht tot. Nach einer Serie über Negan und Maggie und einer über Daryl in Frankreich kehrt die ehemalige Hauptfigur des Zombie-Hits in die Untoten-Apokalypse zurück. Die Rede ist von Rick, dessen Darsteller Andrew Lincoln 2018 aus der Serie ausgestiegen war.

Nächstes Jahr wird er in seiner eigenen Serie Michonne (Danai Gurira) wiedersehen. Bei der Comic-Con im kalifornischen San Diego wurde der erste Teaser-Trailer für The Walking Dead: Rick & Michonne a.k.a. The Ones Who Live veröffentlicht.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer an

The Walking Dead: The Ones Who Live - Teaser Trailer (English) HD

Darum geht's in der neuen The Walking Dead-Serie

Inmitten der Zombie-Apokalypse fanden Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne Hawthorne (Danai Gurira) zueinander. Sie kämpften Seite an Seite, verliebten sich ineinander und gründeten eine eigene kleine Familie. Eines Tages jedoch verschwand Rick spurlos und wurde für Tod gehalten. Jahre später findet Michonne den überraschenden Hinweis, dass ihr Mann noch am Leben sein könnte. Und so begibt sie sich auf die Suche nach ihm.

Jahre sind vergangen seit sich Rick und Michonne zuletzt gesehen haben. Das Leben in der Mega-Gemeinschaft der Civic Republic, welche vom Civic Republic Military beschützt wird, veränderte ihn. Sowohl er als auch Michonne wurden von dieser Welt verändert. Können sie noch einmal zu einander finden? Und ist ihre Liebe nach all der Zeit noch stark genug, um sich gemeinsam gegen eine große Bedrohung zu stellen?

Das ist über den Starttermin der Rick and Michonne-Serie bekannt

Auf die wohl am meisten erwartete The Walking Dead-Rückkehr müssen wir uns noch etwas gedulden. Andrew Lincoln und Danai Gurira werden 2024 in einer eigenen Serie wieder als Rick Grimes und Michonne zueinander finden. The Walking Dead: Rick & Michonne wird bei Magenta TV in Deutschland zu sehen sein.

Zuvor startet im Oktober The Walking Dead: Dead City in Deutschland, gefolgt von der Daryl-Serie Ende 2023.

