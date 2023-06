Von der Wiederbelebung eines Sci-Fi-Kults bis zum Fantasy-Hammer: Das sind die besten 20 Serienstarts im Juli

Wir durchstöbern die neusten Serien bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Juli und suchen euch die 20 wichtigsten Starts heraus. Darunter eine Fantasy-Rückkehr nach 4 Jahren und ein Sci-Fi-Epos.

Nach den spannendesten Juni-Starts schauen wir voraus auf einen neuen Serien-Monat, der reichlich Highlights bereithält. In Sachen Fantasy kehrt zum Beispiel Der Prinz der Drachen zu Netflix zurück und auch Amazon trumpft nach 4 Jahren Abwesenheit mit einer genialen Fantasy-Rückkehr auf. Außerdem erwarten uns ein Wiedersehen mit der größten Sci-Fi-Serie, die keiner kennt und die erneute Wiederbelebung von Futurama.

Die Zahl der über 100 Juli-Serienstarts ist groß, weshalb wir euch wie immer die 20 spannendsten Serien des Monats aus allen deutschen Streaming-Diensten herausgesucht haben und genauer vorstellen.

Die 20 wichtigsten neuen Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und mehr im Podcast

Neben einem fortgesetzten Sommer-Hit des letzten Jahres und Henry Cavills endgültigem Witcher-Abschied im 2. Teil der 3. Staffel sind unter den Starts im Juli aber nicht nur neue Staffeln gefeierter Hits, sondern auch ein paar ganz frische Serien dabei, die von euch entdeckt werden wollen: zum Beispiel eine kannibalistische Masseurin oder die neuste Serie von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan.

Diese und weitere Serien-Highlights des Monats stellen wir euch im Podcast näher vor:

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

