7 vs. Wild bei Freevee: Wann kommt die nächste Folge zu Amazon und wer sind die Teilnehmenden?

Wann geht es weiter mit 7 vs. Wild? Und wer ist alles dabei? In diesem Artikel zeigen wir euch die Sendetermine und die ziemlich ansehnliche Teilnehmenden-Liste.

Die härteste Reality-Show Deutschlands kehrt heute zurück. Doch in Staffel 3 von 7 vs. Wild ist (fast) alles anders. Erfahrt in diesem Artikel, welche Teilnehmenden in die Wildnis reisen und wann die neue Folge zu Amazon Freevee * kommt. Und: Warum läuft die Show plötzlich nicht mehr bei YouTube?

Sendetermine: Wann kommt die nächste Folge 7 vs. Wild?

Bei Amazon Freevee gibt es ab heute jeweils Dienstag und Freitag neue Folgen der 3. Staffel 7 vs. Wild. Das heißt: Die nächste Episode 7 vs. Wild Staffel 3 kommt am nächsten Freitag, den 3. November 2023 zu Amazon Freevee. In diesem Rhythmus geht nun ca. acht Wochen weiter, denn bislang bestanden die Staffeln aus je 16 Folgen.

Wer sind die Teams in 7 vs. Wild Staffel 3?

Amazon Freevee Alle Teilnehmenden in 7 vs. Wild Staffel 3

Worum geht es in 7 vs. Wild?

Sieben Teams bestehend aus je zwei Personen werden für 14 Tage in der Wildnis Kanadas ausgesetzt. In den zwei Staffeln zuvor verbrachten sieben Teilnehmende alleine sieben Tage in Schweden bzw. Panama. Das Ziel: Möglichst lange durchhalten und das mit einer lediglich rudimentären Survival-Ausstattung. Die Teilnehmenden filmen sich die ganze Zeit über selbst. Es gibt kein Kamerateam.



Warum sind die Folgen bei Freevee und nicht mehr bei YouTube?

7 vs. Wild entstand 2021 als reines YouTube-Format nach einer Idee von Fritz Meinecke, der an allen bisher ausgestrahlten Staffeln teilnahm. Schon in Staffel 2 erhöhte sich der Produktionsaufwand erheblich. In Staffel 3 beteiligte Amazon Freevee an der Umsetzung und erhielt im Gegenzug die Erstausstrahlungsrechte.

Wann kommen die neuen Folgen zu YouTube?

Bei Amazon Freevee ist die 3. Staffel zunächst exklusiv zu sehen. Ab dem 29. November starten die neuen Folgen dann auf dem offiziellen YouTube-Kanal von 7 vs. Wild. Auch dort laufen die Episoden im gewohnten Wochenrhythmus.

