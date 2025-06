7 vs. Wild-Fans rechnen gnadenlos mit Cast für Staffel 5 ab: "Völliger Trash-Absturz"

Der Cast für die fünfte Staffel von 7 vs. Wild steht bereits fest. Mit der Auswahl der Kandidaten und Kandidatinnen sind die Fans alles andere als zufrieden.

Staffel 5 von 7 vs. Wild steht bei Prime Video in den Startlöchern, doch Zuschauende müssen sich auf eine große Veränderung einstellen: Showgründer Fritz Meinecke zieht sich komplett zurück und hat mit der Produktion der Folgen nichts mehr zu tun. Kürzlich wurde der Cast zur neuen Staffel bekanntgegeben und der stößt den Fans bitter auf.

7 vs. Wild: Diese sieben Teilnehmer:innen sind dabei

Prime Video hat angekündigt, wer sich in diesem Jahr den Herausforderungen bei 7 vs. Wild stellt. Das sind die sieben Teilnehmenden von Staffel 5:

Joe Vogel – Survival Experte

– Survival Experte David Leichtle – Survival Experte

– Survival Experte Kris Grippo – Content Creator

– Content Creator AviveHD – Content Creator (Comedy, Gaming)

– Content Creator (Comedy, Gaming) Jeannine Michaelsen – Moderatorin

– Moderatorin Imke Salander – Sportmoderatorin, Content Creatorin

– Sportmoderatorin, Content Creatorin Fibii – Content Creatorin

Für den Cast geht es in den neuen Episoden in den Amazonas. Am 7. Oktober startet Staffel 5 exklusiv bei Amazon Prime Video. 14 Tage nach der Ausstrahlung auf dem Streamingdienst laufen die Folgen auch kostenlos auf YouTube.

Fans von Cast-Ankündigung enttäuscht

Auf Instagram finden sich etliche wütende Fans wieder, die ihre Meinung zum Cast der neuen Staffel deutlich machen. Die Teilnehmenden fallen gnadenlos durch. Nicht zuletzt wegen der fehlenden Expertise, die dem spannenden Austragungsort nicht gerecht werden kann. Ein User wird deutlich:

Außer Joe hat niemand ein tiefgründiges Verständnis vom Dschungel. Ihr schickt die Teilnehmer in eines der spannendsten und artenreichsten Gebiete der Welt – und am Ende vom Tag obliegt es Joe, mit einem Bruchteil der Sendezeit alleine spannende Perspektiven zu bieten. Der Draft hätte besonders in dieser Staffel so vielseitig sein können und es wurde erneut nur auf Reichweite und klassisches Survival gesetzt.

Mittlerweile würde sich die Show immer mehr zu einem Reality-TV-Format entwickeln und nicht mehr einer Survival-Show sein. Auch, dass der Fokus erneut auf der Gruppe liegt und nicht auf jedem Einzelnen, scheint Fans ein Dorn im Auge zu sein:

"Dschungel Camp 2.0 is coming. Damit ist 7 vs. Wild für mich gestorben. "

"[...] schlecht ist, wenn man die Gesichter sieht, sie flüchtig kennt, und ein unangenehmes Gefühl aufkommt. Völliger Trash-Absturz. "

"Selten habe ich gesehen, dass sich alle in den Kommentaren einig sind. Daran merkt man, dass sie wirklich den Vogel abgeschossen haben. Schade um das so schöne Format von Fritz. Werde auch nicht eine Folge schauen."

Fans sind sich tatsächlich einig, dass das Format ohne Fritz Meinecke nicht mehr dasselbe sein. Außerdem verstehen viele nicht, warum Joe Vogel nach seinem Auftritt in Staffel 4 erneut eine Plattform geboten werde.