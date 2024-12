8 Minuten aus dem neuen Herr der Ringe-Film: Schlachten-Szene entfesselt Ein-Mann-Armee, die Fans aus der Trilogie kennen

Das Der Herr der Ringe-Universum wird in Kürze im Kino fortgesetzt. Acht Minuten aus dem Anime-Epos Die Schlacht der Rohirrim gibt es jetzt vorab zu sehen.

Der Herr der Ringe-Fans können sich 2024 nicht über fehlenden Nachschub beklagen. Zum Einen wurde Die Ringe der Macht mit einer zweiten Staffel fortgesetzt, dank Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim kehrt das Fantasy-Universum zum Anderen in wenigen Tagen ins Kino zurück. Wer so lange nicht warten will, kann sich jetzt acht Minuten aus dem Anime ansehen. In denen Ein-Mann-Armee Helm Hammerhand (Originalstimme: Brian Cox) seine Feinde das Fürchten lehrt.

Schaut euch hier acht Minuten aus Die Schlacht der Rohirrim an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Herr der Ringe-Szene zeigt Helden, der bereits in der Film-Trilogie erwähnt wurde

Helm Hammerhand ist der König von Rohan, um dessen Bewohner sich Die Schlacht der Rohirrim dreht. Das Anime-Epos spielt 183 Jahre vor dem Beginn von Frodos Reise zum Schicksalsberg. Das stolze Reitervolk der Rohirrim wird von Dunländern unter ihrem König Wulf attackiert, der für erlittene Schmach nach Rache dürstet. Es muss sich in die berühmte Hornburg zurückziehen, deren Standort Helms Klamm später eine grandiose Schlachtkulisse des Ringkrieges darstellte.

In den ersten acht Minuten ist zu sehen, warum die zerklüfteten Felsen diesen Namen tragen: Rohan-König Helm Hammerhand stellt sich allein gegen die Belagerer, die sein Volk mitsamt seiner Tochter Héra (Gaia Wise) auslöschen wollen. Allein mit der Kraft seiner Hände verbreitet er unter den Dunländern Angst und Schrecken.

Wann kommt Die Schlacht der Rohirrim ins Kino?

Die Schlacht der Rohirrim wird in wenigen Tagen in deutschen Kinos erscheinen: Starttermin ist der 12. Dezember 2024. In unserem Sammelartikel findet ihr alles, was ihr außerdem zum Fantasy-Anime wissen müsst.

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?