Jedes Kind der 80er und 90er wurde mit dieser Sci-Fi-Serie groß, aber die wenigsten erinnern sich heute noch daran

Der Inbegriff von Kult und die Essenz von Nostalgie: Diese animierte Science-Fiction-Serie, die in den 80ern und 90ern im deutschen Fernsehen lief, hatte ihren Ursprung im fernen Osten.

Anime-Serien liefen im deutschen Fernsehen lange, bevor wir hierzulande mit dem Begriff "Anime" vertraut waren. Erst Mitte der 90er wurde die Bezeichnung geläufig, als Serien wie Sailor Moon und Dragon Ball unter dieser Überschrift präsentiert und diskutiert wurden. Vorher gab es aber schon verschiedene Serien in der Fernsehlandschaft Deutschlands, deren japanischer Ursprung sich lediglich anhand der Credits erahnen ließ.

So war das auch bei einem heute fast vergessenen Sci-Fi-Titel, den ein paar Nerds unter den Kids der 80er und 90er aber noch als Kultsendung abgespeichert haben: Saber Rider und die Star Sheriffs.

Anime-Nostalgie Saber Rider: Hoch damit und raus mit ihnen!

Saber Rider ist ein Sci-Fi-Western, der sich damals perfekt an US-Serien wie BraveStarr schmiegte und quasi ein Vorfahre von Cowboy Bebop ist. Die Handlung versetzt uns in eine ferne Zukunft, in der die Föderation der Planeten von fremden Wesen angegriffen wird. Das Kavallerie-Oberkommando reagiert auf die Bedrohung dieser sogenannten Outrider mit einer internationalen Menschentruppe namens Starsheriffs. Deren Trumpfkarte ist Ramrod, ein hochentwickeltes Raumschiff, das sich in einen Riesenroboter in Cowboy-Form verwandeln kann. Spätestens an dieser Stelle müsste klar sein, dass Saber Rider aus Japan kommt ...

Doch kommt Saber Rider wirklich aus Japan? Ursprünglich schon, aber nicht die Version, die ihr Ende der 80er auf Tele 5 oder in den 90ern auf RTL 2 gesehen habt.

Die japanische Originalserie ist ganz anders als Saber Rider

Dass damals sogar Anime-Serien wie Sailor Moon zensiert wurden, ehe sie im Westen liefen, ist mittlerweile allgemein bekannt. Im Fall von Saber Rider ist es aber ein Stück komplizierter, denn man muss eher von einer Adaption sprechen. Die japanische Vorlage Seijushi Bismarck (etwa: Sternenmusketier Bismarck) ist nämlich viel härter als das kinderfreundliche Sci-Fi-Abenteuer, das man den Kids der Vereinigten Staaten und in der Verlängerung uns in Deutschland zumuten wollte. Sie hat sogar einen anderen Protagonisten.

Die Outrider-Aliens (eigentlich Deathcula) werden im Original-Anime nicht "in ihre Dimension zurückgeschickt", sondern gnadenlos abgeknallt. Und ihr glaubt, der blonde Saber Rider mit seinem Robo-Pferd wäre die Hauptfigur? Falsch gedacht, das ist in Wahrheit Starsheriff-Teammitglied Fireball, der eigentlich Shinji Hikari heißt. World Events Productions schnitt die Anime-Serie aus dem Studio Pierrot nämlich nicht nur gekürzt um, sondern ließ auch zusätzliche Szenen und sogar brandneue Musik produzieren.



So sieht das Original-Opening des Animes aus:

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Ganz ähnlich war die Konkurrenz von Harmony Gold USA bei der Sci-Fi-Animationsserie Robotech (der Kinofilm dazu steckt in der Produktionshölle) vorgegangen, die aus drei verschiedenen Animes zusammengeschustert wurde, während World Events den Titel Voltron - Verteidiger des Universums aus zwei japanischen Vorlagen frankensteinerte.

Ironischerweise war Seijushi Bismarck gar kein großer Hit auf dem japanischen Markt, der in den 80ern von anderen Riesenroboterserien wie Gundam und Macross dominiert wurde. So kann man heute getrost behaupten, dass die bastardierte Version für den Westen viel populärer sei – was vermutlich zur Hälfte auf das schmissige Titellied zurückzuführen ist.

So könnt ihr Saber Rider heute ansehen

Die nostalgische Animationsserie Saber Rider und die Star Sheriffs könnt ihr heute ganz bequem bei Crunchyroll streamen, dessen eigenes Label auch eine physische Heimkinovariante rausgebracht hat. Und falls ihr neugierig geworden seid, was die japanische Originalserie angeht, hat der US-Verleiher Discotek Media im letzten Jahr eine Blu-ray mit dem internationalen Titel Star Musketeer Bismark herausgebracht.