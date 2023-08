99 Cent-Aktion: Bei Amazon könnt ihr ein Sci-Fi-Epos und zwei der besten Filme des letzten Jahres leihen

Die beliebte Amazon Prime Video-Aktion ist zurück: ihr könnt jede Menge Film-Highlights für 99 Cent leihen. Auch dieses Mal sind einige Titel dabei, die sich wirklich lohnen.

Ein fast schon klassischer Western und eine tiefgründige Komödie: Old Henry und Der schlimmste Mensch der Welt gehören zu den besten Filmen des letzten Jahres. Life in Space überraschte ebenfalls als ein realistisches und unaufgeregtes Sci-Fi-Epos im Stil des Mega-Hits Der Marsianer. Diese und viele weitere Top-Filme könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video für 99 Cent streamen.

Wie leiht man Filme auf Amazon? Loggt euch mit eurem Amazon-Account ein, klickt auf den entsprechenden Film. Dort habt ihr die Wahl zwischen Kaufen und Leihen. Nachdem ihr euch für das Ausleihen entschieden habt, bleiben euch 30 Tage, den Film zu abzuspielen. Sobald ihr den Film startet, bleiben euch 48 Stunden, um ihn anzusehen.

Amazons 99 Cent-Aktion: Die Highlights

Auf den ersten Blick sind dieses Mal nicht die bekanntesten Blockbuster im Angebot, doch wenn ihr euch die Filmauswahl näher anseht, werdet ihr einige Juwelen finden. Hier unsere Auswahl:

Life in Space *: Der starbesetzte Science-Fiction-Thriller zeichnet eine sehr ernste Version der Zukunft im All und ist ganz sicher nichts für Fans von bunter Sci-Fi-Fantasy à la Star Wars oder Guardians of the Galaxy. Doch gerade deswegen hat die realistische Darstellung der Kolonisierung des Weltraums ihren eigenen Reiz.

Old Henry *: Geradliniger Western mit einer tollen Atmosphäre, der sein Handwerk versteht und sich auch schauspielerisch keine Blöße gibt. In der Moviepilot-Community kommt der konsequente Spätwestern auf starke 7,1 Punkte.

Der schlimmste Mensch der Welt *: Joachim Triers Porträt der Millenial-Generation schließt seine Oslo-Trilogie gebührend ab. Mit viel Witz und Emotion regt die Komödie auch zum Nachdenken an. Die Kritik zeigte sich begeistert, Rotten Tomatoes hat bis dato unglaubliche 96 Prozent positive Rezensionen gesammelt.

Ringu *: Ein besonderes Schmankerl haben wir für Horror-Fans im Gepäck. Hideo Nakatas legendärer Horror-Thriller Ringu inspirierte zahlreiche japanische Gruselfilme und wurde später sogar als The Ring neu verfilmt.

Wenn ihr wie der Autor dieses Textes große Horror-Connaisseure seid und diese Bildungslücke schließen wollt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu.

