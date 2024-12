Ab heute starten die Weihnachtswochen bei Shopping Queen: Diese Änderung sorgt für Überraschung

Shopping Queen ist im Weihnachtsfieber. Die beliebte VOX-Show hat sich für die Advents-Wochen einen ganz besonderen Kniff einfallen lassen. Schon heute geht es los.

Ho, ho, Ho – die Weihnachtszeit hat begonnen! Natürlich wird die besinnlichste Zeit des Jahres auch im TV gebührend gefeiert. Die beliebte VOX-Modeshow Shopping Queen hat sich dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht: In den Adventswochen lädt Guido Maria Kretschmer zu einem ungewöhnlichen Shopping Queen-Spezial.

Alles anders wegen Weihnachten: Diese Veränderung erwartet die Fans

Shopping Queen ist absoluter Kult im TV. Seit 2012 ist die Show bei VOX zu sehen; besonders Stardesigner Guido Maria Kretschmer ist mit seiner lockeren, humorvollen Art extrem beliebt beim Publikum. Wie viel Spaß Guido selbst nach mehr als einem Jahrzehnt Shopping Queen-Geschichte hat, könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pünktlich zur Weihnachtszeit fährt Shopping Queen mit einer spannenden Veränderung auf: Zum Beginn jeder Shoppingtour müssen die Kandidatinnen das Türchen eines Adventskalenders öffnen. Hinter den Türen wartet stets eine Überraschung, die den Shopping-Tag so richtig auf den Kopf stellen könnte. Deutlich mehr Budget, ein Profi-Umstyling oder ein trendiges Accessoire, das unbedingt in den Look eingebaut werden muss, sind nur einige der zahlreichen Möglichkeiten.

Adventskalender-Wochen bei Shopping Queen: Wann gibt es die Folgen im TV zu sehen?

Heute Nachmittag ist es so weit: Ab Montag, dem 02.12. gibt es die erste Adventskalender-Folge von Shopping Queen zu sehen. Bis zum 20.12. werden die Kandidatinnen aus Berlin, Nürnberg und Augsburg ihr Glück versuchen. Den Anfang macht die Berliner Gruppe mit einem verruchten Motto: "Verführe deinen Liebsten in einem aufregenden Lingerie-Look!"

Shopping Queen: Wann läuft die Show im TV?

Shopping Queen gibt es Montag bis Freitag, um 15 Uhr, bei VOX zu sehen. Wer lieber online schaut, kann alle Folgen bei RTL+ streamen.