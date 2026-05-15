Abenteuer-Held wird nach über 100 Jahren zum brutalen Rächer nach Punisher-Vorbild: "Wir wollen eine knallharte Ikone erschaffen"

Ein maskierter Vigilant, der schon seit 107 Jahren Abenteuer erlebt, bekommt einen Neuanstrich und wird durch einen Horror-Regisseur zum brachialen Rächer.

Wenn der maskierte Rächer Zorro fertig mit einem Gegner ist, schlitzt er ihm mit seinem Gegner galant ein Z in die Klamotte. In der geplanten Neuauflage von Horror-Filmemacher Joe Begos (Bliss – Trip in die Hölle) könnte es sich bei dem Buchstaben aber viel mehr um eine riesige Fleischwunde mit folgender Blutfontäne handeln oder ähnlichem Gore handeln. Denn der klassische Abenteuerheld, den Autor Johnston McCulley 1919 in Romanform debütierte, soll ein brutales Reimagening erhalten.

Der neue Zorro wird vom Abenteuerheld zum brutalen Rächer nach Punisher-Vorbild

Wie Deadline meldet, arbeitet Begos im Rahmen seiner Neuinterpretation They Call Him Zorro mit Produktionsfirma WTFilms zusammen. Dazu sagte der Regisseur:

Das ist nicht der Zorro eurer Eltern. In unserer Interpretation hat der maskierte Volksheld mehr mit düsteren und gewalttätigen Figuren wie The Punisher oder The Crow gemein. Was wäre, wenn Diego Vega – anstatt tagsüber ein Feigling und nachts ein schwertschwingender, lustiger Halunke zu sein – als furchterregender, brutaler Selbstjustizler zurückkehrte, um Rache zu üben?

Die Story wird sich konkret darum drehen, wie Diego Vega für ein Verbrechen angeschwärzt wird, das er nicht begangen hat. Dann bricht er aus dem Gefängnis aus und macht sich im schwarzen El Camino (statt Pferd) mit Macheten, Kettensägen und einer abgesägten Shotgun durch die Straßen von Los Angeles, um Rache zu nehmen. Der Name, den die Medien ihm bald geben: Zorro.

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Klassische Action mit lateinamerikanischem Star als Antiheld

Für Joe Begos wird es der erste Film, den er auf 35mm dreht. Damit will er das Gefühl klassischer Actionfilme wie Leben und Sterben in L.A., RoboCop und Hard Boiled einfangen und darüber hinaus einen Latino-Schauspieler zum Star machen:

Es mangelt an Rollen für talentierte hispanische Schauspieler. Zorro ist eine mexikanische Figur, und wir wollen eine knallharte Ikone erschaffen, die die Latino-Community begeistert und stolz macht. Wir haben unsere Arbeit richtig gemacht, wenn sich die Leute zu Halloween als diese neue Version von Zorro verkleiden.

Die Liste der bisherigen Filme und -Serien über den maskierten Z-Schlitzer ist lang und beinhaltet namhafte Produktionen wie die Zorro mit Guy Williams und Die Legende des Zorro mit Antonio Banderas.

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