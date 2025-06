Absolut verstörender Trailer zu neuem Horror-Film: 17 Schulkinder verschwinden und die Lehrerin soll schuld sein

2025 verspricht, ein grandioses Jahr für Horror-Filme zu werden. Mit Weapons kündigt sich bereits das nächste Highlight an, das ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet.

Während mit Blood & Sinners, Final Destination: Bloodlines und 28 Years Later aktuell drei Horror-Kracher im Kino laufen, die absolut keine Gefangenen machen, müssen Genre-Fans nicht lange warten, bis das nächste vielversprechende Projekt die große Leinwand erobert. Die Rede ist von Weapons – Die Stunde des Verschwindens.

Selbst wenn ihr noch nie von dem Titel gehört habt, lasst euch gesagt sein, dass er schon seit einer ganzen Weile von einem großen Hype begleitet wird. Bereits das Drehbuch hat in Hollywood für einige hochgezogene Augenbrauen gesorgt und dürfte nun in verfilmter Form nicht weniger aufsehenerregend in der Filmwelt einschlagen.

Neuer Trailer zum Horror-Epos Weapons von Zach Cregger

Nachdem wir bereits diverse Teaser- und Trailer erhalten haben, gibt es jetzt einen völlig neuen Einblick in den mit Spannung erwarteten Horror-Film, der vom Verschwinden einer Schulklasse erzählt. Genau genommen handelt es sich dabei um die Klasse von Mrs. Grandy. Um Punkt 2:17 Uhr in der Nacht verschwindet jedes Kind.

Wie fremdgesteuert verlassen die Kinder ihre Betten und danach das Elternhaus. Sie laufen durch die nächtlichen Straßen und dann ... dann habt man sie nie wieder gesehen. Eine ganze Kleinstadt ist schockiert und fassungslos. Niemand weiß, mit der Situation umzugehen, und dennoch wird als Erstes eine schuldige Person gesucht.

Da Mrs. Grandy der einzige Mensch in der Stadt ist, der mit allen Kindern zu tun hatte, fällt der Verdacht sofort auf sie. Doch hat die von Julia Garner (bald als Silver Surfer im Fantastic Four-Reboot zu sehen) wirklich etwas mit dem mysteriösen, unerklärlichen Ereignis zu tun? Weapons entfaltet bald noch eine ganz andere Dimension.

Regisseur und Drehbuchautor Zach Cregger, bekannt für den unberechenbaren Survival-Trip Barbarian hat in der Vergangenheit durchblicken lassen, dass seine größte Inspiration für Weapons kein Horror-Film, sondern ein Ensembledrama war, das über drei Stunden hinweg zwischenmenschliche Beziehungen erkundet: Magnolia.





Horror-Highlight: Wann startet Weapons im Kino?

Nicht selten warten Hollywood-Studios mit der Veröffentlichung ihrer großen Horror-Filme bis Oktober. Bei Weapons scheint uns aber ein richtiger Horror-Sommer-Blockbuster à la Nope zu erwarten. Warner Bros. positioniert den Film mitten im August. Konkret startet Zach Creggers neuester Streich am 7. August 2025 in den deutschen Kinos.