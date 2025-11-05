Absolute Horror-Sensation kommt zurück: Im neuen Trailer zu Teil 2 überrennen Monster-Roboter die Welt

Vorletztes Jahr wurde die Horror-Spieleverfilmung Five Nights at Freddy's zum Mega-Hit im Kino. Bald startet Teil 2, zu dem ihr jetzt einen neuen Trailer schauen könnt.

Vor elf Jahren wurde die Spielereihe Five Nights at Freddy's als Survival-Horror gestartet. Seitdem entwickelte sich das skurrile Schocker-Franchise zu einem Hype, der zuletzt zu einer Verfilmung fürs Kino geführt hat. Five Nights at Freddy's entpuppte sich schließlich als Box-Office-Erfolg, zu dem auch ein Sequel angekündigt wurde. Vor dem Kinostart ist dazu bereits im Juli ein erster Trailer erschienen. Jetzt könnt ihr noch eine weitere Vorschau zu Five Nights at Freddy's 2 schauen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Five Nights at Freddy's 2 auf Deutsch:

Five Nights at Freddy's 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Horror-Fortsetzung startet bald: Darum geht es in Five Nights at Freddy's 2

Das Sequel spielt ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Films und kehrt zu dem Alptraum rund um Freddy Fazbear's Pizza zurück. Der Ex-Wachmann Mike (Josh Hutcherson) und die Polizistin Vanessa (Elizabeth Lail) bekommen es mit den Monster-Robotern diesmal auch in freier Wildbahn zu tun. Schuld ist Mikes 11-jährige Schwester Abby (Piper Rubio), die wieder mit den Animatronics in Verbindung tritt. Emma Tammi hat als Regisseurin des Vorgängers erneut den zweiten Teil inszeniert.

Mit einem Budget von rund 20 Millionen Dollar hat der erste Five Nights at Freddy's-Film laut Box Office Mojo weltweit knapp 300 Millionen Dollar eingespielt. Damit wurde die Spieleadaption zum Mega-Hit und ein Sequel ist nur die logische Konsequenz.



Wann startet Five Nights at Freddy's 2 im Kino?

Horror-Fans müssen sich nur noch einige Wochen gedulden. Die Fortsetzung von Five Nights at Freddy's läuft ab dem 4. Dezember 2025 in den deutschen Kinos. Bis dahin könnt ihr den ersten Teil aktuell noch im Amazon Prime-Abo streamen.