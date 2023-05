"Absolute Legende": Keanu Reeves rettete Horror-Star vor einer fatalen Kleider-Panne und es gibt ein grandioses Bild davon

Keanu Reeves bewahrte Horror-Star Kate Beckinsale auf dem roten Teppich von Cannes vor einer Kleider-Panne. 30 Jahre später hat sie ein Beweisbild ausgegraben.

Keanu Reeves rettete Horror-Star vor Peinlichkeit auf dem roten Teppich

Keanu Reeves ist nicht nur einer der größten Hollywood-Stars, sondern gilt bei Kollegen und Fans als extrem zuvorkommende Persönlichkeit. Zu seinen Fürsprechern zählt auch Horror-Star Kate Beckinsale (Underworld), die mit ihm 1993 die Premiere ihres gemeinsamen Films Viel Lärm um nichts beim Filmfestival von Cannes besuchte. Dabei

Beckinsale teilte auf Instagram ein Bild vom roten Teppich, auf dem sie zwischen Reeves und Robert Sean Leonard (House) steht. Wie sie erklärt, hatten sich die Knöpfe im Schritt ihres Bodysuits kurz zuvor geöffnet und das ganze Kleidungsstück rollte sich nach oben auf. Da sie sich nicht vor allen Augen zwischen die Beine greifen wollte, erzählte sie ihren Co-Stars von dem Malheur. Und die reagierten prompt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In diesem Bild halte ich [den vorderen Teil des Bodysuits] nach unten und die beiden [den hinteren]. Absolute Legenden, die vielleicht nicht einmal die Physik [hinter der Kleider-Panne] verstanden haben, aber trotzdem ohne zu Zögern in die Bresche sprangen.

Das Beste an Beckinsales ohnehin schon grandioser Story ist ihr Beweisbild, in dem sie Leonard und Reeves mit leicht überforderter Mimik flankieren. Wie Reeves den Vorfall vor 30 Jahren in Erinnerung hat, ist nicht bekannt.

