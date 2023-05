"Es ist vorbei": John Wick 5-Ankündigung mit Keanu Reeves sorgt für maximale Verwirrung und Enttäuschung

Die John Wick-Produzenten haben Teil 5 der Action-Reihe mit Keanu Reeves angekündigt. Was Fans ansonsten begeistert hätte, sorgt jetzt für viel Frust und Unverständnis.

John Wick: Kapitel 4 fühlt sich nach einem extravaganten Abschluss der Action-Saga mit Keanu Reeves an. Nichtsdestotrotz ist John Wick: Kapitel 5 bereits seit langem im Gespräch. Laut Comic Book haben die Produzenten von Lionsgate die Arbeit am Sequel bestätigt. Viele Fans sind davon gar nicht begeistert.

Kein John Wick 5: Fans der Keanu Reeves-Reihe fordern ein Ende

“[John Wick 4 ist ein] perfektes Ende. [...] Es ist vorbei. Macht Schluss”, heißt es auf Twitter etwa, oder schlicht “Lasst ihn ruhen!”. Ein weiterer Fan erklärt immerhin, er werde sich auch einen fünften Teil sofort anschauen. Dennoch sei ein Sequel unnötig.

Aus der Perspektive der Produzenten macht die Arbeit an dem Sequel eine Menge Sinn. Laut The Numbers war John Wick 4 ein Erfolg an den Kinokassen, ebenso wie jeder seiner Vorgänger. Neben John Wick 5 sollen außerdem drei weitere Filme und Serien kommen.

Ob ein fünfter Teil auch in Sachen Story angemessen ist, steht auf einem anderen Blatt. Viele Zuschauer:innen von John Wick 4 werden fragen, ob das emotionale Finale durch ein Sequel nicht verwässert wird. Oder wie der Action-Bombast von Teil 4 überhaupt noch getoppt werden kann.

