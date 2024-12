Absolute Seltenheit bei Berlin – Tag & Nacht: Zwei neue Gesichter sorgen für mächtig Wirbel

Fans von Berlin – Tag & Nacht dürfen sich immer wieder über neue Gesichter freuen. Jetzt mischen zwei neue Rollen die Welt der BTN-Familie ordentlich auf.

Pünktlich zum Jahresende gibt es für die Berlin – Tag & Nacht-Community noch eine kleine Überraschung: Der Cast wird um zwei neue Gesichter vergrößert. Alles, was ihr über die beiden Gastrollen wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Berlin – Tag & Nacht: Diese Schauspieler vervollständigen den Cast

Wie die Agentur Magic Connection in einer Pressemitteilung bestätigte, werden Theres Eglinski und Alexander Neumann die Gastrolle als Ehepaar Lars und Anna Wagner übernehmen. Die Besonderheit: Alexander Neumann ist ausgebildeter Schauspieler, während es sich beim Großteil des Berlin – Tag & Nacht-Casts um Laiendarsteller handelt.

Alexander Neumann

Der Schauspieler verkörpert die Rolle des Polizeihauptkommissars Lars Wagner. Viele dürften ihn bereits aus anderen Formaten kennen. So spielte er unter anderem bei K11 – Kommissare im Einsatz und der Miniserie Bavaria Vice mit. Als Lars wird er bei Berlin – Tag & Nacht vor allem mit Rolle Karla in Kontakt kommen, die ebenfalls Polizistin ist. Neumann verriet über seinen Charakter, dass Lars für einige Überraschungen und für spannende Zuschauererfahrungen sorgen werde. Seit dem 9. Dezember können Fans Alexander Neumann in der Rolle des Lars Wagner sehen.

Theres Eglinski

Theres Eglinski wird die Rolle Anna Wagner, Lars‘ Ehefrau, übernehmen. Eglinski steht seit über zehn Jahren vor der Kamera und kann reichlich TV-Erfahrung vorweisen. Sie wirkte beispielsweise in der ZDF-Krimiserie Blutige Anfänger und dem ZDF-Film Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz mit. Ihr Rolle Anna Wagner sei vielseitig und habe „unangenehme Situationen und schwere Krisen“ zu bewältigen. Theres Eglinski ist ab dem 19. Dezember bei Berlin – Tag & Nacht zu sehen, bei RTL+ könnt ihr die Folgen mit ihr bereits eine Woche im Voraus streamen.

TV-Ausstrahlung & Stream: Dann läuft Berlin – Tag & Nacht

Berlin – Tag & Nacht läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2. Täglich wird eine neue Folge ausgestrahlt, die danach sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ gestreamt werden kann. Danach ist die jeweilige Episode im Premium-Bereich abrufbar.