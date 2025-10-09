Absoluter Horror-Kult erobert Netflix-Charts pünktlich zum Grusel-Monat

Kurz vor Halloween haben Netflix-Abonnent:innen Lust auf Horror-Spaß. Eine der größten Grusel-Parodie-Reihen ist jetzt mit dem ersten Film in den Charts des Streamers vertreten.

Mit Scream - Schrei! wurde in den 90er Jahren das Slasher-Genre revitalisiert. Kurz darauf folgte im Jahr 2000 die passende Horror-Parodie mit Scary Movie. Der erste Film der Reihe ist jetzt passend zum Kürbis-lastigen Creepy-Monat Oktober in den Netflix-Charts vertreten.

Nach vier Fortsetzungen ist nun auch Scary Movie 6 in Arbeit. Der startet am 11. Juni 2026 in den deutschen Kinos und bringt sogar die Original-Stars zurück.

Scary Movie auf Netflix: So zieht man Scream durch den Horror-Kakao

Der Horror-Klamauk von Regisseur Keenen Ivory Wayans sollte eigentlich Last Summer I Screamed Because Halloween Fell on Friday the 13th heißen und nimmt noch viel mehr aufs Korn als nur Scream. So hat Comedy-Scream-Queen Cindy Campbell (Anna Faris) mit ihrer Clique vor einem Jahr Fahrerflucht begangen, ganz wie die Teens aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Aber nicht mal damals aktuelle Streifen wie Matrix oder Forrest Gump sind sicher. Der kiffende Killer ist aber ganz offensichtlich an Ghostface angelehnt.

Hier ein deutscher Trailer zu Scary Movie:

Scary Movie - Trailer (Deutsch)

Weitere Rollen haben im ersten Teil unter anderem Marlon Wayans als Shorty, Cheri Oteri als Gail Hailstorm, Shawn Wayans als Ray Wilkins und Carmen Electra als Drew Decker.

Das sind die bisherigen Filme der Reihe:

Während die Fortsetzungen Filme wie Das Geisterschloss, The Ring, Krieg der Welten und Mama parodierten, stellt sich derzeit die Frage, was nach all den Jahren das nächste Ziel des Spotts sein könnte. So könnte Scary Movie 6 zum Beispiel das Elevated-Horror-Subgenre oder Legacy-Sequels auf die Schippe nehmen. Nächstes Jahr wissen wir es genau.

Wer in der Zwischenzeit noch die anderen Fortsetzungen sehen will, findet Scary Movie 2 und 3 derzeit nur als Leih- und Kauftitel, Teil 4 bei Disney+ und Teil 5 bei Joyn beziehungsweise den Prime-Channels von Home of Horror, ProSieben Fun und Seven Entertainment.

So sehen die Netflix-Charts aktuell aus:

Wie man sieht, ist Horror auch sonst gut aufgestellt in den aktuellen Netflix-Charts mit der Grusel-Fortsetzung The Nun II auf Platz 1 und Delirium auf Platz 7.