Absoluter Thriller-Hype kommt zu Netflix: Schaut hier exklusiv den neuen Trailer zur Entführungsserie Liebes Kind

In wenigen Wochen startet auf Netflix die Serien-Adaption von Romy Hausmanns Thriller-Bestseller Liebes Kind. Wir haben für euch exklusiv den ersten Trailer.

Als der Psychothriller-Roman Liebes Kind vor vier Jahren erschien, entwickelte sich sofort ein riesiger Hype um Romy Hausmanns Debütroman. Jetzt wird der düstere Bestseller von Netflix als Serie verfilmt, die schon in wenigen Wochen an den Start geht.

Mit Liebes Kind erwartet uns nach Schlafende Hunde die zweite deutsche Netflix-Serie in diesem Jahr. Den ersten langen Trailer zur beklemmenden Entführungsserie könnt ihr euch exklusiv hier ansehen:

Im Trailer zum Netflix-Thriller Liebes Kind beginnt ein verstörender Entführungs-Albtraum

Liebes Kind - Trailer (Deutsch) HD

Auf den ersten Blick ist Liebes Kind ein klaustrophobischer und absolut perfider Psycho-Albtraum. Eine Frau namens Lena (Kim Riedle) wird von einem Psychopathen entführt und in ein fensterloses Haus gesperrt, wo sie unter strengsten Regeln die zwei Kinder Hannah (Naila Schuberth) und Jonathan (Sammy Schrein) großziehen muss – bis ihr die Flucht gelingt.

Und das ist erst der Anfang. Liebes Kind beginnt dort, wo andere Entführungs-Thriller enden und wer die literarische Vorlage kennt, weiß, dass die Geschichte noch so einige unerwartete Überraschungen auf Lager hat. Eine schockierende Wendung wird bereits im Trailer verraten.

Lenas Eltern suchten 13 Jahre lang nach ihrer vermissten Tochter. Jetzt soll sie endlich gefunden worden sein. Das große Wiedersehen endet aber mit einem Knall: Die entflohene Frau ist nicht "ihre" Lena. Während das Rätsel um Lena und ihre Kinder gelöst werden muss, beginnt für die Polizei ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn der kleine Jonathan wurde im abgeschotteten Horror-Haus zurückgelassen.

Wann startet die Thriller-Serie Liebes Kind bei Netflix?

Die Miniserie Liebes Kind besteht aus insgesamt sechs Episoden, die jeweils um die 45 Minuten lang sind. Alle Folgen stehen ab dem 7. September 2023 auf Netflix zum Streamen bereit.

Hinter der Serien-Adaption stecken Isabel Kleefeld und Julian Pörksen, die nicht nur die Drehbücher schrieben, sondern auch die Regie führten. Zum Cast gehören neben Kim Rielde und den Kinder-Stars Naila Schuberth und Jonathan unter anderem auch Julika Jenkins (Dark), Justus von Dohnányi (Der Nachname), Hans Löw (Ich bin dein Mensch) und Haley Louise Jones (Einstein). Ebenfalls mit dabei ist Jeanne Goursaud, die schon in der Netflix-Serie Barbaren zu sehen war.

