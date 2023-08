Netflix-Alarm: Eine der besten Sci-Fi-Reihen, die fast 3 Milliarden eingespielt hat, verschwindet zum ungünstigsten Zeitpunkt

Bei Netflix könnt ihr gerade alle vier Teile der Tribute von Panem-Reihe streamen. Die Filme sind aber nicht mehr lange verfügbar, falls ihr sie vor dem kommenden Prequel noch schauen wollt.

Als Hauptdarstellerin der Tribute von Panem-Filme wurde Jennifer Lawrence endgültig zum Mega-Star in Hollywood. Das Franchise gilt für viele Fans als eine der besten Sci-Fi-Reihen überhaupt. Bei Netflix könnt ihr zurzeit alle vier Teile der Tribute von Panem-Reihe im Abo streamen.

Genauso wie Amazon Prime, wo das Franchise ebenfalls verfügbar ist, wirft der Streaming-Anbieter die Sci-Fi-Saga allerdings bald aus dem Programm. Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Die Tribute von Panem - Catching Fire und Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 & Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 könnt ihr bei Netflix nur noch bis zum 31. August 2023 streamen. Der Zeitpunkt ist vor allem wegen des bald erscheinenden Prequels ungünstig.

Tribute von Panem-Reihe war ein Box Office-Siegeszug

In der dystopischen Welt der Filme müssen Jugendliche jedes Jahr in tödlichen Hungerspielen gegeneinander antreten. Die junge Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) springt für ihre kleine Schwester ein. Beim Kampf entwickelt sich eine Romanze zwischen ihr und ihrem Distrikt-Partner Peeta (Josh Hutcherson). Schließlich entfacht Katniss eine Rebellion gegen das skrupellose System.

An den weltweiten Kinokassen wurden die Roman-Verfilmungen zu finanziellen Erfolgen. Alle vier Teile der Saga konnten laut Box Office Mojo insgesamt fast 3 Milliarden Dollar einspielen. Da trifft es sich gut, dass Autorin Suzanne Collins 2020 noch eine Prequel-Geschichte veröffentlicht hat.

Das Prequel zu Tribute von Panem kommt 2023 ins Kino

In der Vorgeschichte zur Saga rund um Katniss Everdeen stehen der spätere Panem-Präsident und Bösewicht Snow (Tom Blyth) und seine Kämpferin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) im Mittelpunkt der Handlung. Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes startet am 16. November 2023 bei uns im Kino.

