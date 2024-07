Action-Kracher mit fast 300 Millionen Budget und einer Szene, die ihr sie noch nie gesehen habt: Das ist die bestmögliche Heimkinofassung

Adrenalin-Junkie Tom Cruise hat sich in Mission: Impossible 7 selbst übertroffen und zeigt einen Stunt, den ihr so noch nicht im Kino gesehen habt. Am besten kommt der in 4K-Qualität fürs Heimkino zur Geltung.

Wenn Tom Cruise ans Set kommt, sind spektakuläre Stunts garantiert. So auch im bombastischen Action-Film Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins, den ihr euch in bester 4K-Qualität fürs Heimkino sichern könnt. Der 291 Millionen teure Film enthält auch eine Szene, die ihr so noch nie gesehen habt.

Sein fast 300 Millionen teures Budget setzte Regisseur Christopher McQuarrie gekonnt ein und sorgte für einen Stunt, den ihr so noch nie gesehen habt. Dass Cruise ein wahrer Adrenalin-Junkie am Set ist, der auch die gefährlichen Stunts selbst vollführt, ist bekannt. Bei Mission: Impossible 7 hat er sich aber wieder einmal selbst übertroffen. Hier stürzt er mit einem Motorrad von einer Klippe und das ganze sechsmal, wie ihr in dem Video sehen könnt. https://www.dailymotion.com/video/x8gguj0 Wer sich die Stunts in bester Qualität sichern will, sollte zur 4K UHD Fassung fürs Heimkino greifen.

Darum geht es in dem ultrateuren Action-Streifen Mission: Impossible - Dead Reckoning Im neusten Teil von Mission: Impossible bedroht eine neuartige Waffe die gesamte Menschheit. Ethan Hunt (Cruise) und sein Team müssen sie aufspüren, bevor sie in falsche Hände gerät. Ein Wettlauf um den gesamten Globus beginnt, bei dem Ethan mit den dunklen Schatten seiner Vergangenheit konfrontiert wird und einem allmächtigen Feind.