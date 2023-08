Alien geht weiter: Sci-Fi-Horror bekommt 2 neue Fortsetzungen und eine steckt jetzt schon in der tiefen Krise

Wann kommt Alien 5? Wird es jemals einen Abschluss der Prometheus-Saga geben? Und was hat es eigentlich mit der Alien-Serie auf sich? Wir haben alle Infos zur Zukunft des Sci-Fi-Horrors für euch.

Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt ist der womöglich beste Sci-Fi-Horrorfilm in der Geschichte der bewegten Bilder und begeistert auch noch über vier Dekaden nach seinem Kinostart. Doch wie ist es um die Zukunft der von Ridley Scott geschaffene Filmreihe bestellt? Werden wir jemals Alien 5 sehen?



Sci-Fi-Horror: Prometheus 3 und Alien 5 mit Sigourney Weaver werden wir niemals sehen

In den vergangenen Jahren ist das Franchise im Chaos versunken. 2012 brachte Scott das Prequel Prometheus – Dunkle Zeichen ins Kino und sorgte für gespaltene Reaktionen. Fünf Jahre später folgte die Fortsetzung Alien: Covenant. Ein durchschlagender Erfolg war allerdings nicht in Sicht, sodass Scotts weitere Pläne verworfen wurden.

Wie die angefangene Prometheus-Trilogie endet, werden wir nie erfahren. Auch Alien 5 mit Original-Star Sigourney Weaver kam nie über die Vorproduktion hinaus. Eigentlich sollte die Legacy-Fortsetzung von District 9-Regisseur Neill Blomkamp inszeniert werden. Schlussendlich ist das Projekt jedoch in der Produktionshölle untergegangen.

Jetzt kommen zwei komplett andere Alien-Fortführungen.

Neues Alien-Projekt Nr. 1: Fede Álvarez soll die Sci-Fi-Reihe mit Alien: Romulus im Kino retten

Der nächste Alien-Film, der die große Leinwand erobert, trägt den vorläufigen Titel Alien: Romulus und stammt von einem absoluten Horrorexperten: Fede Álvarez. Álvarez hat sich durch schonungslose Schocker wie Evil Dead und Don't Breathe einen Namen gemacht. Jetzt erzählt er eine völlig neue Alien-Geschichte, die losgelöst von den Figuren und Ereignissen der vorherigen Filme funktioniert.

Alien: Romulus ist bereits abgedreht und soll am 15. August 2024 im Kino starten. Angeführt wird der Film von Cailee Spaeny (Mare of Easttown) und Isabela Merced (Saicario 2).

Neues Alien-Projekt Nr. 2: Die heiß erwartete Alien-Serie von Noah Hawley steckt in der Krise

Nicht nur im Kino: Nächstes Jahr schon könnte uns die erste Realserie aus dem Alien-Universum erwarten – und zwar von niemand geringerem als Noah Hawley. Der kreative Kopf steckt hinter genialen Serien wie Fargo und Legion und versteht es, vertrauten Stoffen etwas Unerwartetes zu verleihen. Besonders spannend: Die Alien-Serie spielt auf der Erde spielen, von der wir in den Filmen kaum etwas gesehen haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Noah Hawleys Legion schauen:

Legion - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Produktion lief bisher jedoch alles andere als reibungslos. Angekündigt wurde das Projekt im Dezember 2020. Lange Zeit war jedoch unklar, ob die Serie wirklich umgesetzt wird. Nicht zuletzt sorgte die Corona-Pandemie für weitere Verzögerungen. Erst im Juli 2023 ist die erste Klappe in Thailand gefallen. Wenige Wochen später wurden die Dreharbeiten aufgrund des aktuellen Hollywood-Streiks unterbrochen.

Wie Deadline berichtet, wurde der gesamte Cast rund um Sydney Chandler (Don't Worry Darling), Alex Lawther (The Last Duel) und Samuel Blenkin (Peaky Blinders) nach Hause geschickt. Dennoch sollen Crew-Mitglieder, die nicht zu den streikenden Gewerkschaften gehören, weiter an den Sets arbeiten, damit der Dreh nach dem Ende des Streiks schnellstmöglich wieder aufgenommen werden kann.

Wann und wo startet die Alien-Serie in Deutschland?

Ein konkretes Startdatum für die Alien-Serie steht noch nicht fest. In den USA erscheint sie bei dem Sender FX und dem Streaming-Dienst Hulu. Es ist davon auszugehen, dass sie in Deutschland als Teil des Star-Angebots bei Disney+ veröffentlicht wird.

