Alles was zählt-Vorschau heute: Ben kann Lucie nicht mehr vertrauen

Simone zieht bei Alles was zählt Lucie auf ihre Seite. Deswegen zweifelt Ben immer mehr an Lucies Loyalität ihm gegenüber.

Bei Alles was zählt hat sich Simone (Tatjana Clasing) ihre Position in der Geschäftsführung im Zentrum wiedergeholt. Sehr zum Bedauern von Ben (Jörg Rohde), der sich sicher ist, dass Simone mehr im Schilde führt. Deswegen ist ihm Lucie weiterhin ein Dorn im Auge. Die holt sich nicht nur einen Rat bei Simone, sie wird auch ihre Stellvertretung. Ben zweifelt immer mehr an Lucies Absichten.

Alles was zählt: Auf wessen Seite steht Lucie wirklich?

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4689 vom 5. Mai

Ben ist auf Alarmbereitschaft, als er mitbekommt, dass Lucie (Julia Wiedemann) zukünftig Simones Vertretung sein soll – ohne das mit ihm zu besprechen. Er zweifelt immer mehr an Lucies Loyalität ihm gegenüber. Im Gespräch mit Richard (Silvan-Pierre Leirich) ist sich Ben sicher, dass Simone Verbündete suche. "Frau Ziegler würde sich nie auf so was einlassen", versucht sein Vater ihn zu beruhigen. Doch Ben stellt fest, dass Lucie die Stelle bereits angenommen hat. Lucie zu kündigen, sei allerdings keine Option, da Simone sie einfach wieder einstellen würde. "Ich überlasse Simone auf keinen Fall das Zentrum", spricht er eine Kampfansage aus.

Schon gelesen? Diese Promis sind bei Die Verräter bereits rausgeflogen

Lucie stellt klar: Sie will nur das Beste fürs Zentrum

Bei der Vertragsübergabe wird Lucie stutzig. Denn ihre Dokumente sind nicht offiziell von der Rechtsabteilung aufgesetzt, sondern von Kilian Reichenbach (Marc Dumitru). Simone erklärt, dass sie Ben nicht vertraue und deshalb diesen Weg gewählt hat. Lucie macht Frau Steinkamp deutlich, dass sie in diesem Kampf keine Seite wählen werde. Bei ihr stehe die Arbeit an erster Stelle.

Nach seinem Gespräch mit Ben sucht Richard Lucie auf. Er sagt ihr direkt ins Gesicht, dass er enttäuscht von ihr sei, weil sie sich auf Simones Seite stelle. Doch Lucie stellt ein für alle Mal klar: "Ich stelle mich hier auf keine Seite. Und müsste ich mich auf eine Seite stellen, wäre es die der Mitarbeitenden. Ich mache das alles hier nicht für Frau Steinkamp oder für Ben. Ich mache das fürs Zentrum." Sie holt zum Rundumschlag aus. Während die Steinkamp-Familie das Zentrum fast gegen die Wand gefahren hätte, hat sie immer die Stellung gehalten. Und zum Dank bekommt Ben den Job in der Geschäftsführung, der ihr eigentlich zugestanden hätte.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.