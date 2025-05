Die Verräter-Exit: Diese 4 Promis sind bereits ausgeschieden

Bei Die Verräter – Vertraue Niemandem! wird kurzer Prozess gemacht. Schon vier Promis mussten nach zwei Folgen ihre Koffer packen.

Staffel 3 von Die Verräter – Vertraue niemandem! ist am 29. April mit Folge 1 bei RTL gestartet. Auf RTL+ gibt es bereits die zweite Episode zu sehen. In der ersten Folge wählt Sonja Zietlow die Promis aus, die fortan als Veräter:innen in der Show agieren. Sie entschied sich für Charlotte Würdig, Mirja du Mont, Wayne Carpendale und Motsi Mabuse.

Während die Verräter:innen in jeder Folge einen Loyalen "ermorden" mussten, verbannten die anderen Promis zwei weitere Mitstreiter:innen.

Die Verräter-Aus in Folge 1: Diese beiden Stars müssen gehen

Die Verräter:innen Charlotte, Mirja, Wayne und Motsi trafen in der ersten Nacht eine taktische Wahl. Sie wählten Timon Krause raus. Den Mentalisten sahen die anderen Teilnehmenden durch seine Fähigkeiten von Anfang als Gefahr an. Und tatsächlich hatte Timon bereits nach kürzester Zeit Charlotte, Mirja und Motsi auf seiner Verdächtigenliste. Für die Verräter*innen also genau die richtige Wahl.

Timon musste nicht allein die Koffer packen. Am runden Tisch wurde über das Schicksal eines weiteren Promis entschieden. Schnell fallen drei Namen: Jorge González, Marie Reim und Janin Ullmann. Die Stars wählen nacheinander den Promi, bei dem sie denken, er oder sie könnte ein:e Verräter:in sein. Let's Dance-Jurymitglied Jorge González bekam die meisten Stimmen und musste gehen. Vorher offenbarte er den anderen, dass er ein Loyaler war.

Auch diese beiden Promis trifft der Exit

Nach dem Doppel-Exit von Timon und Jorge blieb den Loyalen keine Zeit zum Entspannen, denn die Verräter:innen Charlotte Würdig, Mirja du Mont, Wayne Carpendale und Motsi Mabuse mussten auch in Nacht 2 einen Promi „ermorden“. Es fielen etliche Namen, die den Verräter:innen ein besonderer Dorn im Auge waren. Die Wahl fiel auf No-Angels-Sängerin Sandy Mölling. Die Musikerin bekam am Morgen die Nachricht über ihre Ermordung und musste das belgische Schloss verlassen.

Sandys Rauswurf schockte die anderen, doch sie mussten als Nächstes ran und am runden Tisch einen unter ihnen verbannen. Eine Diskussion machte sich breit und schnell wurde klar: Janin Ullmann und Jan Hofer sind die Verdächtigsten. Am Ende hatte der ehemalige Tagesschau-Sprecher die meisten Stimmen bekommen.

Dann läuft Die Verräter im TV und Stream

Staffel 3 von Die Verräter läuft seit dem 29. April und wird jeden Dienstag zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits eine Woche im Voraus gestreamt werden. Insgesamt 6 Episoden umfasst die neue Staffel der Krimi-Reality-Show.