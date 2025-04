Alles was zählt-Vorschau heute: Lucie gerät mit Ben aneinander

Ben und Lucie planen bei Alles was zählt das Retreat fürs Zentrum. Doch bei der Umsetzung haben sie unterschiedliche Vorstellungen.

Bei Alles was zählt nimmt das Retreat bei Steinkamp Wellness und Fitness langsam Form an. Ben (Jörg Rohde) und Lucie (Julia Wiedemann) öffnen eine Privatstation für verletzte Sportler, die bei ihnen die beste Behandlung erwarten können. Die Privatstation ist fertig, die verletzten Sportler bleiben jedoch vorerst aus, was finanziell schwere Einbußen nach sich zieht. Der leitende Arzt Dr. Hagedorn (Maximilian Schneider) bringt Lucie deshalb auf eine Idee, die bei Ben allerdings wenig Anklang findet.

Alles was zählt: Lucie und Ben haben unterschiedliche Vorstellungen

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4678 vom 15. April

Da die Station leer steht und Ben erst nach der EM mit einem großen Zulauf rechnet, schlägt ihm Dr. Hagedorn bis dahin eine Alternative vor. Die Privatstation habe sich herumgesprochen und einige Patient:innen, die sich "den Luxus einer Privatstation leisten können", würden gerne untergebracht werden. Lucie ist von der Idee angetan, denn so könnten sie sofort starten. Ben sieht das allerdings anders. "Da soll kein Reha-Urlaub für Privilegierte sein", betont er. "Wir wollen uns nur um Hochleistungssportler:innen kümmern." Sie hätten diese kurze Durststrecke finanziell kalkuliert.

Als Lucie Ben noch einmal auf den Vorschlag anspricht, ist er abwehrend. Er wolle nicht riskieren, dass sie als Sport-Retreat nicht ernst genommen werden, wenn sie Privatpatienten aufnehmen. Doch Lucie lässt nicht locker. Sie legt ihm die Zahlen vor und macht deutlich, dass sie sich unbedingt etwas überlegen müssen. Sie können es sich nicht leisten, die Privatstation ungenutzt zu lassen. Ben macht Lucie sehr deutlich, dass er die Entscheidungen trifft, und beendet damit die Diskussion. Lässt Lucie das Thema sein oder hat sie noch eine letzte Idee, Ben umzustimmen?

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.