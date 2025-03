Alles was zählt-Vorschau heute: Lucie zweifelt an Ben als Chef

Ben hat bei Alles was zählt einen großen Schritt gemacht. Doch nicht jeder ist über seine Entscheidung erfreut: Lucie rechnet mit dem Steinkamp-Sohn ab.

Bei Alles was zählt hat Ben (Jörg Rohde) zur Überraschung aller dafür entschieden, die Geschäftsführung von Steinkamp Sport und Wellness zu übernehmen. Bei Simone (Tatjana Clasing) stößt er zwar erst auf Wiederwillen, aber sie knickt schnell ein. Sie will ihrem Mann Richard (Silvan-Pierre Leirich) beweisen, dass sie die Firma nicht über die Familie stellt.

Doch über Bens Entscheidung freuen sich nicht alle. Lucie (Julia Wiedemann) lässt den neuen Geschäftsführer ihren Unmut über die Neubesetzung spüren.

Alles was zählt: Lucie macht Ben eine Ansage

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4662 vom 24. März

Lucie staunt nicht schlecht, als sie plötzlich eine Mail von Simone auf ihr Handy bekommt. Darin ernennt die Unternehmerin Ben als alleinigen Geschäftsführer des Zentrums. "Ben hat doch überhaupt keine Ahnung, wie so ein großes Unternehmen funktioniert", macht sie ihrem Ärger über die Neuigkeiten Luft. Sie hält Ben für eine komplette Fehlbesetzung.

Und das lässt sie ihn auch in einem Vieraugen-Gespräch in ihrem Büro spüren. Auf ihre spitzen Bemerkungen geht Ben nicht ein. "Ich weiß, dass du nicht begeistert bist, dass ich neuer Geschäftsführer bin", versucht er die Wogen zu glätten. "Es hat private Gründe, warum mein Vater mich gefragt hat und nicht dich." Damit trifft er bei Lucie genau ins Schwarze, doch sie will sich nichts anmerken lassen. Sie will lieber wissen, ob Ben sich zutraut, hier etwas ganz Neues aufzubauen.

Ben versichert ihr, dass er das nur mit ihr an seiner Seite schafft. "Wir bauen hier was komplett Neues auf und ich brauche dich dafür. Ich brauche dich und deine Unterstützung. Du bist die Einzige mit einem Überblick", versucht er sie zu besänftigen. Lucie scheint noch nicht überzeugt zu sein, lässt sich aber vorerst auf die Zusammenarbeit ein.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.