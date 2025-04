Alles was zählt bekommt eine neue Hauptrolle: Das müsst ihr über Dragan Petrovic wissen

Bei Alles was zählt können sich Fans bald auf ein neues Gesicht freuen. Alles, was ihr über den Neuzugang und seine Rolle wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Während es nichts Neues ist, dass Darsteller:innen und deren Rollen mit der Zeit aus Serien ausscheiden, kommen aber auch immer wieder neue Gesichter dazu. So auch bei Alles was zählt. Florian Thunemann wird den AWZ-Cast bald ordentlich aufmischen. Alle Infos zu ihm und seiner Rolle gibt es hier.

Alles was zählt-Neuzugang: Florian Thunemann wird zu Dragan

Ab dem 26. Mai ist Florian Thunemann in der Rolle des Dragan Petrovic bei Alles was zählt zu sehen und wird die neue Hauptrolle in Essen. Dragan mischt den restlichen Cast ordentlich auf und hat eine düstere Vergangenheit im Gepäck. Dragan ist eine alte Liebe von Daniela (Berrit Arnold) von der er dringend Hilfe benötigt. Die beiden führten eine On-Off-Beziehung, doch Dragan verschwand plötzlich als seine kriminellen Machenschaften ans Licht gekommen waren. Kurze Zeit später landete er im Gefängnis. Nach jahrelanger Funkstille braucht Dragan jetzt Danielas Hilfe, denn er will früher aus der Haft entlassen werden.

So lief Florian Thunemanns erster Tag am Set

Thunemann ist zwar erst ab Mai in der Daily-Soap zu sehen, er steht aber schon seit März für Alles was zählt vor der Kamera. Neuland ist die TV-Welt für ihn nicht. Der Schauspieler war bereits bei Der Zürich-Krimi, SOKO Leipzig und Morden im Norden zu sehen.

Der erste Tag am Set lief für den AWZ-Neuling alles andere als geregelt ab. Gegenüber RTL verriet er, wie chaotisch sein Einstieg war. Er betonte:

Mein erster Drehtag war ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser. Wegen eines Krankheitsfalls im Ensemble wurde mein Start spontan vorgezogen – ich bin quasi direkt vom Bett ins Studio gestolpert. Es war chaotisch, aber das Team hat mich sehr herzlich aufgenommen!

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.