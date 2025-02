Amazon beendet seine längste Serie nach 11 Jahren: Neuer Trailer teast das große Finale

Eine langlebige Krimi-Serie endet dieses Jahr vorerst bei Amazon Prime. Nach dem großen Finale soll das Franchise trotzdem mit Spin-offs und anderen Geschichten bestehen bleiben.

Nach 11 Jahren und insgesamt 9 Staffeln soll das Bosch-Universum bei Amazon Prime bald enden. Zumindest die Hauptgeschichte rund um Privatermittler Harry Bosch (Titus Welliver) wird dann abgeschlossen sein.

Davor könnt ihr jetzt noch einen Trailer zur 3. Staffel Bosch: Legacy schauen, die den großen Abschluss der bisher längsten Prime-Serie darstellt. Danach soll das Krimi-Franchise allerdings mit Spin-offs weiterleben.

Schaut hier den Trailer zum Bosch: Legacy-Finale bei Prime:

Bosch: Legacy - S03 Trailer (English) HD

Im Bosch: Legacy-Finale kommt die düstere Vergangenheit der Hauptfigur ans Licht

Wie die Vorschau zur 3. Staffel der Serie enthüllt, wird Bosch: Legacy in den letzten Folgen noch die dunkle Vergangenheit des Protagonisten aufdecken. Außerdem wird dessen Tochter Maddie (Madison Lintz) in eine Reihe gewalttätiger Einbrüche verwickelt, während ihr Vater die Entführung einer Familie aufklären muss. Das Finale der Serie wird also alles andere als ruhig verlaufen.

Wann startet die finale Staffel Bosch: Legacy bei Amazon Prime?

Die 3. Staffel des Crime-Ablegers startet am 27. März 2025 bei Prime im Abo. Pro Woche werden zwei der insgesamt 10 Episoden der finalen Bosch: Legacy-Season veröffentlicht. Das Serienfinale erscheint demnach am 17. April 2025.

Hört auch unseren Streamgestöber-Podcast über die spannendsten Serienstarts im März:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Ende von Bosch: Legacy soll aber nicht das Aus des Krimi-Universums bei Amazon Prime bedeuten. Bereits 2023 wurden zwei Spin-off-Serien angekündigt. Eine davon wird sich um Maggie Q in der Hauptrolle als Detective Renée Ballard drehen. Titus Welliver soll hier auch in einer Gastrolle auftauchen, doch seine Geschichte dürfte mit dem Finale von Bosch: Legacy auserzählt sein.

Auch interessant: Shemar Moore verließ Criminal Minds und spielt seit 8 Jahren in der gleichen Serie



Alle 6 Staffeln von Bosch und die bisherigen 2 Staffeln der Fortsetzung Bosch: Legacy streamen bei Amazon Prime im Abo. Einen Starttermin für das erste Spin-off gibt es noch nicht. Der Ableger soll irgendwann im Sommer 2025 anlaufen.