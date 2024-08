Amazon entfesselt aberwitzige Mischung aus Squid Game und John Wick: Jackpot! zeigt den tödlichsten Lottogewinn aller Zeiten

Wie sieht eine Mischung aus Squid Game und John Wick als Action-Komödie aus? Amazon macht es mit Jackpot! vor, in dem John Cena und Awkwafina die Folgen einer mörderischen Lotterie überleben müssen.

Laut The Independent ist es wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto zu gewinnen. Katie (Awkwafina) würde den Blitz womöglich vorziehen. Denn seit ihr Gewinn bekannt gegeben wurde, will ganz Los Angeles sie töten. Jackpot! sieht aus, als hätte John Wick gerade den Squid Game-Teilnehmern die Hand geschüttelt. Die Action-Komödie gibt es jetzt bei Amazon.

Squid Game-Lotto und John Wick-Terror: Amazon schickt John Cena in atemlose Action

Im Los Angeles des Jahres scheint alles beim Alten: Katies Traum von der Schauspielkarriere muss durch frustrierende Vorsprechen hart erkauft werden. Umso überraschender verändert da ein Lottogewinn ihr Leben. Denn ab jetzt kann sie jeder andere Teilnehmer der Lotterie bis Sonnenuntergang ermorden und ihr Geld einstreichen.

Schaut euch hier den Trailer zu Jackpot! an:

Ein Jackpot zum Sterben - Trailer (Deutsch) HD

Glücklicherweise ist Noel (John Cena) zur Stelle, der als Bodyguard für Lottogewinner seine Schlagkraft für einen Teil des Geldes zur Verfügung stellt. Mit dem blutig erkauften Millionengewinn und einer Stadt voller Killer ist Jackpot! nicht weit von einem Komödien-Mix aus Squid Game und John Wick entfernt.

Jackpot! stammt von Paul Feig, der sein Comedy-Talent schon mit Spy - Susan Cooper Undercover oder Taffe Mädels unter Beweis gestellt hat. Neben Awkwafina und John Cena ist unter anderem Simu Liu (Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings) vor der Kamera zu sehen.

