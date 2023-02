Amazon Fire TV-Stick 4K jetzt bis zu 25 Euro günstiger – auch das Topmodell ist reduziert

Streaming leicht gemacht: Den Fire TV-Stick 4K mit smarter Alexa Fernbedienung gibt es derzeit zum besonders guten Preis. Auch die Premiumvariante 4K Max ist im Angebot. Bis zu 42 Prozent könnt ihr dabei auf den UVP sparen.

Um Netflix, Disney+, Amazon Prime und Co. auf dem heimischen Fernseher genießen zu können, braucht ihr entweder einen TV mit Smart-TV Funktion oder einen Streaming-Stick. Amazons Fire TV Sticks zähen nicht ohne Grund zu den beliebtesten Streaming-Geräten. Sie bieten eine riesige Auswahl an Apps und lassen sich mit der smarten Alexa-Remote spielend leicht bedienen. Die 4K-Versionen bieten dabei die bestmögliche Bildqualität und lassen so Filme und Serien in ganz neuem Glanz erstrahlen.



Das können die Fire TV 4K-Sticks von Amazon

Neben den wichtigsten Streaming-Anbietern sind auch die Mediatheken von ARD und ZDF an Bord. Die Fire TV-Sticks bieten mittlerweile sogar die Möglichkeit, mehrere Free TV-Sender direkt live zu streamen. Dabei sorgen die Sticks mit der Unterstützung von HDR10+ und HDR und Dolby Vision nicht nur für ein kontrastreiches Bild mit brillianten Farben, sondern bieten auch mit der Unterstützung von Dolby Atmos den perfekten Heimkinoklang.

Amazon Der Amazon Fire TV 4K-Stick

Besonders praktisch: Mit der Alexa-Sprachfernbedienung lassen sich der Fernseher und andere Geräte wie Soundbars bedienen. Man braucht also lediglich noch eine Fernbedienung. Es lassen sich aber nicht nur TV-Geräte, sondern auch Smart-Home-Geräte steuern, die mit dem Fernseher nichts zu tun haben.



Die Fernbedienung bietet außerdem voreingestellte Tasten, mit denen man mit nur einem Tastendruck zu Amazon Prime, Netflix, Disney+ und Amazon Music kommt.

Warum sich ein Streaming-Stick auch mit Smart-TV lohnt

Mittlerweile ist fast jeder aktuelle TV "smart" und hat somit direkt über den Fernseher Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime. Allerdings kann es sich trotzdem lohnen, sich einen Streaming-Stick zuzulegen. Das Betriebssystem mancher TV-Anbieter wird meist nicht regelmäßig genug upgedated und zum Teil fehlen wichtige Apps. So bietet zum Beispiel LG in seinem Betriebssystem immer noch keine Unterstützung für Magenta TV, ärgerlich für betroffene Nutzer.

Was ist der Unterschied zwischen dem Fire TV 4K und dem Fire TV 4K Max?

Der 4K Max hat einen schnelleren Prozessor,Das heißt, dass Apps noch schneller starten und die Bedienung noch flotter von der Hand geht. Außerdem bietet er den aktuelleren WiFi 6 Standard, der nicht nur deutlich höhere Datenraten erzielen kann, sondern auch durch die neue Funktion Target Wake Time den Akku von Endgeräten wie dem Fire TV 4K Max-Stick schont.Ob euch diese Funktionen wichtig sind, müsst ihr selbst entscheiden. Der normale Fire TV 4K ist schon ein Top-Gerät, das kaum Streaming-Wünsche offen lässt.

