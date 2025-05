Amazon hat ein neues Geheimrezept: Warum Maxton Hall und Culpa Mia so erfolgreich sind

Serien wie Amazons Maxton Hall, Netflix' Mala Influcencia oder die Culpa-Filmreihe feiern große Streaming-Erfolge. Wir gehen dem Phänomen genauer auf den Grund.

Viele wissen um den Erfolg von True Crime-Formaten oder actionreichen Dad-Serien, aber seit einigen Jahren punktet auch ein neuer Unterhaltungszweig enorm im Stream bei Netflix und Co. Wir schauen uns im Podcast beispielhaft Amazon Primes Erfolge der Serie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns und der Culpa Mia-Filmreihe an. Mit diesen neuen Hits loten wir auch die Strategie dahinter genauer aus.

Amazon-Erfolge Maxton Hall und Culpa Mia: Was steckt dahinter?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die deutsche Serie Maxton Hall schwang sich letztes Jahr zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Original-Serie des Streamers auf. Culpa Mia wurde 2023 zum meistgeschauten nicht-englischsprachigen Film bei Prime und zieht seitdem zahlreiche Fortsetzungen und Spin-offs nach sich, die weitere Erfolge bei Amazon feiern.

Aber nicht nur bei Amazon finden romantische Jugendbuchverfilmungen der Young-Adult-Sparte (kurz: YA) Anklang. Auch bei Netflix hält sich derzeit Mala influencia – Verbotene Liebe in der Top 10. Wir schauen uns an, was die neuen Hits gemeinsam haben und mit welchem Geheimrezept sie (vor allem) Zuschauerinnen einfangen.

Tara Erer, Studio-Chefin von Amazon MGM in Nordeuropa, erklärte gegenüber Deadline : "YA ist kein Genre, es ist eine Zuschauerschaft. [Das Publikum] schert sich nicht um die Sprache oder den Content." Doch worum scheren sich die Massen dann, die diese Formate zu solchen Streaming-Ausreißern machen? Wir wollen es herausfinden.

Timecodes:

00:03:55 – Einordnung: Phänomen YA

00:06:53 – Amazons Maxton Hall (Serie)

00:13:32 – Amazons Culpa Mia (Film-Reihe)

00:19:00 – Merkmale, Gemeinsamkeiten & Strategie

00:32:12 – weitere Vertreter bei Netflix & Co.

00:40:55 – Warum schauen wir das?

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im Mai: The Walking Dead - Dead City

The Walking Dead: Dead City - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+, Paramount+, WOW, DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel Black Snow, The Serpent Queen, Joan sowie Mayfair Witches. Und bald gibt's bei MagentaTV+ das große Finale der mehrfach ausgezeichneten US-Serie The Handmaid's Tale zu sehen. The Walking Dead-Fans können sich auf neue Staffeln der erfolgreichen Spin-off-Serien Dead City und Daryl Dixon freuen.

MagentaTV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.