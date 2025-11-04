Amazon-Kriegsfilm schaffte, was nie einem deutschen Film gelang – jetzt steht der Streaming-Start fest

Vor eineinhalb Monaten kam mit Der Tiger ein eindringlicher Kriegsfilm ins Kino. Jetzt wissen wir, wann die deutsche Produktion bei Amazon Prime im Streaming-Abo eintrifft.

Filme, die für einen Streaming-Dienst produziert werden, erhalten nur in den seltensten Fällen eine Auswertung auf der großen Leinwand. Bei Der Tiger hat Amazon Prime jedoch eine Ausnahme gemacht und den Kriegsfilm als erste deutsches Original ins Kino gebracht. Nun steht der offizielle Streaming-Start fest.

Wann startet Der Tiger bei Amazon Prime?

Nachdem der Tiger im September in den hiesigen Lichtspielhäusern vertreten war, startet er am 2. Januar 2026 bei Amazon Prime im Streaming-Abo. Euch erwartet eine Mischung aus Thriller und Drama, das von menschlichen Abgründen erzählt und euch mit einem Panzertrupp direkt in die Hölle des Zweiten Weltkriegs transportiert.

Genau genommen ist die Geschichte von Der Tiger im Jahr 1943 angesiedelt und entführt an die Ostfront. Hier kämpft die Besetzung eines deutschen Tiger-Panzers bei einer geheimen Mission hinter feindlichen Linien ums Überleben. In der offiziellen Synopse wird die Handlung des Kriegsfilms wie folgt zusammengefasst:

Auf ihrem Weg nach Osten geraten die Soldaten nicht nur immer tiefer in feindliches Gebiet, sondern müssen sich auch ihren eigenen Ängsten und Abgründen stellen. Aufgeputscht durch das Methamphetamin der Wehrmacht, wird ihre Mission immer mehr zu einer Reise in das Herz der Finsternis.

Die Reise ins "Herz der Finsternis", frei nach dem gleichnamigen Roman von Joseph Conrad, hat schon so einige Kriegsfilme inspiriert, allen voran Francis Ford Coppolas Meisterwerk Apocalypse Now. Jetzt liefert Regisseur Dennis Gansel seine Interpretation dieses erzählerischen Motivs in albtraumhaften Bildern ab.

Wer ist Der Tiger-Regisseur Dennis Gansel?

Gansel hat bereits die unterschiedlichsten Filme in Stellung gebracht. Seinen Durchbruch feierte er mit der Coming-of-Age-Komödie Mädchen, Mädchen. Danach drehte er politisch aufgeladene Stoffe wie Napola und Die Welle. In Hollywood war er mit dem Action-Kracher Mechanic: Resurrection vertreten, ehe er die Geschichte von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer in ein zweiteiliges Fantasy-Epos verwandelte.

Dazu gesellen sich Genre-Ausflüge wie Wir sind die Nacht und Die vierte Macht, ganz zu schweigen von seiner Beteiligung bei der Kriegsserie Das Boot. Die Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, dürften ihn bestens auf die Dreharbeiten von Der Tiger vorbereitet haben. In zwei Monaten können wir das Ergebnis bei Amazon Prime sehen.