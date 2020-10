Amazon Prime Day: Diese beiden Game of Thrones-Angebote enden bald

Wir haben 2 starke Angebote für Game of Thrones-Fans beim Amazon Prime Day gefunden, die um 00.00 Uhr enden. Hier stellen wir euch die Artikel kurz vor.

Die ersten 24 Stunden am Amazon Prime Day sind bald vorüber, die ersten Angebote enden damit bereits. Hier kommt ihr zu den besten Angeboten beim Amazon Prime Day . Die beiden folgenden Schnäppchen richten sich vor allem an Game of Thrones-Fans.

Game of Thrones-Angebot 1: Catan-Brettspiel

Beim Siedler von Catan-Spiel in der Game of Thrones-Edition * könnt ihr in die strategischen Welten der Geschichte eintauchen. Bei Amazon gehört der Artikel zu den beliebtesten Brettspielen und belegt in der Rangliste Platz 44. Die Bewertung liegt bei 4.6 von 5 Sternen. Es lohnt sich also.

Kundenbewertung von A Game of Thrones CATAN (Strategiespiel)

Super spannendes Catan Spiel. Auch für Spieler perfekt, die nichts mit GoT am Hut haben. Super Spielfeld, bei dem die Siedler nicht nur an sich denken dürfen, sondern auch den Einbruch der weißen Wanderer verhindern müssen und so gemeinsam die Mauer verteidigen müssen. Wer schon einmal Catan gespielt hat, versteht blitzschnell diese eigenständige Variante.

Game of Thrones-Angebot 2: Edel gebundene Bücher

Auch dieses Angebot endet um 00.00 Uhr. Es handelt sich um eine Sammler-Edition der Buchvorlagen von George R.R. Martin *. Ihr bekommt eine Box mit insgesamt 5 Büchern aus der Reihe, die allesamt in Leder eingefasst sind. (Randnotiz: Insgesamt umfasst die Box 5280 Seiten. Macht mit der Info, was ihr wollt.)

Wie kann ich beim Amazon Prime Day mitmachen?

Wichtig ist, bevor es losgeht: Ihr könnt nur "teilnehmen" am Prime Day, wenn ihr ein aktives Amazon Prime-Abo habt. Solltet ihr noch nicht über ein solches verfügen und wollt trotzdem mitshoppen, könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Probe-Abo abschließen *. Der Testzeitraum dauert 30 Tage. Wenn ihr noch studiert, könnt ihr Amazon 6 Monate testen *.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.