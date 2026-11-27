Wer sich in den vergangenen Tagen bei Amazon Prime umgeschaut hat, wird früher oder später auch über den Thriller Perfekte Lügner gestolpert sein. Seit über einer Woche befindet er sich in den Charts.

Amazon Prime hat dieses Jahr einen großen Fokus auf Young- und New-Adult-Stoffe gelegt. Sowohl im Film- als auch im Serienbereich hat der Streamer zahlreiche neue Projekte veröffentlicht, die an den Erfolg von Culpa Mia, Maxton Hall und Co. anschließen sollen. In diesen Kreis gehört auch das jüngste Original: Perfekte Lügner.

Dieses Mal lehnt sich die Geschichte deutlich mehr in Thriller-Elemente. Erwartet also keinen entspannten Liebesfilm vor traumhafter Kulisse. Stattdessen entführt uns die spanische Produktion in die düsteren Gänge einer Eliteuniversität, in der finstere Machenschaften – und heiße Gefühle – im Spiel sind.

Perfekte Lügner: Thriller-Obsession bei Amazon Prime

Konkret finden wir uns in den Räumen der Tagus-Universität ein. Hier soll die nächste Generation der Mächtigen des Landes geschmiedet werden. Schnell ist jedoch klar, dass mit dieser Ambition auch einige Abgründe einhergehen. Genau diese Abgründe will Jude Derry (Irene Balmes) aufdecken, als sie frisch an die Uni kommt.

Jude schleicht sich in den Kreis der Cash-Brüder ein, denen ein ungeheurer Ruf vorauseilt. Sie stammen aus einer wohlhabenden Familie und müssen sich keine Gedanken um die Konsequenzen ihres Handelns machen. Aegan (Gleb Abrosimov), Adrik (Pau Simon) und Aleixandre (Pablo Scapigliati) gelten als unantastbare Musterschüler.

Jude, die versucht, die Wahrheit über den Tod ihres Bruders herauszufinden, findet sich bald in deren Welt wieder – und in dieser lauern vor allem Gefahr und Verführung. Nach und nach lässt sie sich vom Leben der Reichen und Schönen umgarnen, bis sie nicht mehr weiß, wo genau ihr Platz in diesem Labyrinth aus Macht und Manipulation ist.

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Ein weiterer Streaming-Hit für Amazon Prime

Perfekte Lügner beinhaltet alle Zutaten für ein fesselndes Drama, das neben den düsteren Thriller-Elementen auch jede Menge Lust, Verlangen und Sehnsucht in sich trägt. Diese Mischung fesselt seit über einer Woche bei Amazon Prime, sodass der Film schon diverse Plätze in den Streaming-Charts belegt hat. Aktuell steht er auf Platz 6.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon (Stand: 27. November 2026):

Amazon hat sich im Zuge von Perfekte Lügner einmal mehr bei einer Romanvorlage bedient, die zuerst auf der E-Book-Plattform Wattpad veröffentlicht wurde und dort auf über 140 Millionen Aufrufe kam. Insgesamt sind drei Teile sowie ein Spin-off aus der Feder von Alex Mírez erschienen. Jetzt lebt das Phänomen in Filmform weiter.