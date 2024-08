Amazon setzt Fantasy-Serie nach nur einer Staffel ab – trotz begeisterter Kritiken

Wer auf die 4. Staffel der Netflix-Serie Bridgerton wartet, kann sich mit My Lady Jane auf Amazon die Zeit vertreiben. Allerdings nicht sehr lange, denn das Fantasy-Format wurde nach nur einer Season eingestampft.

Bridgerton-Klone gibt es seit dem Erfolg der semi-historischen Netflix-Serie wie Sand am Meer. Allerdings kommt kaum ein Format an die romantischen Dramen aus dem Hause Shondaland heran. Das gilt nun auch für ein Amazon-Format, das nach nur einer Staffel ins Serien-Jenseits geschickt wird.

Dabei handelt es sich laut Deadline um das ebenfalls aus den USA stammende und ebenfalls in England spielende My Lady Jane von Serienschöpferin Gemma Burgess, die damit die Romanreihe von Cynthia Hand umsetzte.

Bridgerton-Ersatz My Lady Jane abgesetzt: Darum ging es in der Amazon-Serie

My Lady Jane dreht sich um die realhistorische Lady Jane Grey, die sogenannte Neuntageskönigin – und verpasst ihr eine alternativ-historische Erzählung, die sich nicht wirklich an die geschehene Geschichte hält. Und das nicht nur, weil sich einige Charaktere des Formats in Tiere verwandeln können.

Amazon My Lady Jane

In ihrer Amazon-Serie soll Jane (Emily Bader) im 16. Jahrhundert an Lord Guildford Dudley (Edward Bluemel) verkauft werden. Von der vermittelten Vermählung ist sie trotz des attraktiven Mannes überhaupt nicht begeistert, zumal ihr Gatte in spe ein Geheimnis hütet, das auch ihr zum Verhängnis werden könnte. Darüber hinaus muss sie sich mit einem mörderischen Komplott gegen ihren Cousin König Edward auseinandersetzen.

Die Serie schaffte es nicht in die Streaming-Top 10 von Nielsen, erfreute sich aber weitestgehend positiver Kritiken, wie die Review-Scores von 94 Prozent bei Rotten Tomatoes und 71 bei Metacritic widerspiegeln. Collider etwa schrieb: "My Lady Jane verschreibt sich voll und ganz dem Herz und der Nachricht der Story, die es erzählen will, mit Comedy und Romantik meistervoll eingebunden."

Endet My Lady Jane auf einem Cliffhanger?

Jein. Es heißt zwar am Ende falscherweise, dass die Geschichte noch nicht zu Ende sei, aber Lady und ihrem love interest ist schon am Ende der 1. Season ein kleines Happy End vergönnt. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, muss nur acht Episoden auf Amazon ansehen.

