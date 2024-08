Netflix enthüllt endlich Hauptrolle für Bridgerton Staffel 4: So sieht die "Lady in Silber" aus

Die weibliche Hauptrolle für die 4. Staffel von Bridgerton auf Netflix steht fest. Sophie Becket, die Lady in Silver, wird darin von einer aus Halo bekannten Australierin gespielt.

Bei Netflix ist man aktuell dabei, die 4. Staffel des romantischen Kostümdramas Bridgerton vorzubereiten. Erzählt wird diesmal das dritte Buch der Romanreihe mit dem Titel Wie verführt man einen Lord?, in dem Lord Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson, unter die hochwohlgeborene Haube kommen soll.

Die Rolle seines love interests, Sophie Beckett aka die Lady in Silber, ging laut Variety an die australische Schaupspielerin Yerin Ha. Kennen könntet ihr sie bereits aus dem Sci-Fi-Format Halo oder der Miniserie Bad Behaviour. Darüber hinaus wird sie dieses Jahr noch im Wüstenplanetdrama Dune: Prophecy zu sehen sein.

Bridgerton Staffel 4: Worum geht es in den kommenden Folgen?

Die 4. Staffel der Netflix-Serie konzentriert sich auf das Liebesleben des zweiten Bridgerton-Sohnemanns Benedict. Sich mit einer Frau niederzulassen ist für den exzentrischen Aufschneider eigentlich überhaupt keine attraktive Option, doch dann begegnet er der betörenden Lady in Silver auf dem Maskenball seiner Mutter und sein Leben ändert sich für immer.

Stan Yerin Ha in Bad Behaviour

In den Büchern von Julia Quinn ist Sophie die uneheliche Tochter des Grafen von Penwood, die durch eine skandalöse Beziehung zu einem Dienstmädchen zur Welt kam. Ihre Kindheit war dadurch kein adeliges Zuckerschlecken, denn ihre Stiefmutter und Stiefschwestern machten ihr das Leben zur Hölle.

Wann geht Bridgerton auf Netflix weiter?

Da die 4. Bridgerton-Staffel noch nicht mal mit den Dreharbeiten begonnen hat, ist nicht vor 2026 mit neuen Folgen zu rechnen. Alle Infos zur kommenden Season tragen wir in unserem Alleswisser-Artikel für euch zusammen.

