"Amazon, wenn wir dich kriegen": Überraschende Fantasy-Absetzung lässt die Fans völlig ausrasten

Nach nur einer Staffel, 8 Folgen und nicht mal zwei Monaten bei Prime Video hat Amazon die Fantasy-Serie My Lady Jane trotz wachsendem Zuspruch abgesägt und die Fans machen ihrem Ärger jetzt Luft.

Es ist mal wieder die Zeit der Serien-Absetzungen. Nicht nur wurde bei Disney+ gerade die jüngste Star-Wars-Absetzung bekannt, auch bei Amazons Streaming-Dienst Prime wurde die neuste Fantasy-Serie nach einer Staffel abgesägt. Dass die freche historische Neuinterpretation getöteter britischer Königinnen eine Liebesgeschichte mit Tierverwandlungen erzählte, half My Lady Jane da wenig. Die Fans, die sich der Serie zu ihrem Start vor nicht einmal zwei Monaten verschrieben haben, gehen nun auf die Barrikaden.

Fantasy-Serie My Lady Jane nach Staffel 1 abgesetzt und Fans sind nicht amüsiert

Basierend auf dem gleichnamigen Roman * der Autorinnen Cynthia Hand, Brodi Ashton und Jodi Meadows nahm sich My Lady Jane ein Beispiel an Bridgerton und dessen alternativer Geschichtsschreibung: Die historisch verbürgte Figur von Lady Jane Grey (Emily Bader), Cousine von König Edward, wird im 16. Jahrhundert gegen ihren Willen mit Lord Guilford Dudley (Edward Bluemel) verheiratet. Ihr unerwarteter Thron-Anspruch kostet sie in der Amazon-Serie allerdings nicht den Kopf wie ihrem realen Vorbild. Stattdessen setzt sich in der Fantasy-Serie für die Rechte ihrer ausgegrenzten Untertanen ein, die angefeindet werden, weil sie sich in Tiere verwandeln können.

Amazon Prime Fantasy-Liebe: My Lady Jane und ihr Ehemann

Nach acht 50-minütigen Folgen erreichte My Lady Jane bei Amazon Prime * am Ende von Staffel 1 einen Zwischen-Abschluss, als Jane ihren gestalwandlerischen Ehemann vor dem Tod retten konnte. Doch der eigentliche Kampf, sich den englischen Thron zurückzuholen, stand ihnen erst bevor. Dass die Serien-Absetzung diesen auf Staffel 2 hindeutenden Cliffhanger für immer unbeendet lässt, kommt bei den Fantasy-Fans nicht gut an, wie die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen:

My Lady Jane hat Besseres verdient!

My Lady Jane abzusetzen ist so ein Fehltritt! Mir fällt keine neue Serie ein, die ihre schlechte Vermarktung so schnell überwinden konnte und so viel Loyalität und angeregte Gespräche unter den Zuschauenden inspriert hat. So viel Magie und Spaß. Sie hat mehr verdient!

My Lady Jane wurde nach einer Staffel abgesetzt, wenn die Serie erst im Juni 2024 herauskam? Amazon Prime, wenn wir dich kriegen! Warum dürfen wir nichts Gutes haben? Die Serie hatte alles: Drama, Romantik, Fantasy, Comedy, hinreißende Kostümen und Hauptfiguren mit wahnsinniger Chemie!

My Lady Jane ist besser als Bridgerton. Aber für dieses Gespräch seid ihr noch nicht bereit.

Jemand muss eine Petition starten, um My Lady Jane zu retten. Das war eine der besten Serien bei Amazon Prime Video! Cast und Crew haben Besseres verdient!

Ein anderer Streaming-Dienst muss My Lady Jane bitte retten! Ich brauche die beiden zurück!

