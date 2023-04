Amazon will 2 legendäre Sci-Fi-Universen wiederbeleben – obwohl die letzten Versuche gnadenlos gescheitert sind

Amazon schnappt sich zwei große und beliebte Science-Fiction-Franchises, um diese mit neuen Filmen und Serien auszubauen: RoboCop und Stargate.

Im März 2022 hat Amazon das Filmstudio MGM aufgekauft und damit einen beachtlichen Katalog an bekannten Filmen und Serien übernommen. Nun will der Gigant aus den erworbenen Rechten Profit schlagen und kündigt die Entwicklung mehrerer Großprojekte an. Geplant ist u.a. die Wiederbelebung von RoboCop und Stargate.

Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, werden bei Amazon aktuell diverse Ideen für die beiden Science-Fiction-Franchises diskutiert. Obwohl das RoboCop-Reboot von 2014 überhaupt nicht zündete und die jüngeren Stargate-Projekte kaum von sich Reden machen konnten, sieht Amazon großes Potential in den Marken.

Sci-Fi-Universen bei Amazon: Neue Filme und Serien von RoboCop und Stargate möglich

Konkret sind die Pläne noch nicht. Wie Deadline schreibt, ist Amazon in beiden Fällen sowohl an neuen Filmen als auch an neuen Serien interessiert. Ob es sich um Cinematic Universes oder separate Projekte handelt, ist unklar. Amazon verfolgt die Strategie jedoch nicht nur bei RoboCop und Stargate.

Natürlich blond!, Poltergeist, Barbershop, Der rosarote Panther, Die Thomas Crown Affäre und Die glorreichen Sieben stehen alle auf Amazons To-Do-Liste. Offiziell grünes Licht erhalten hat bisher noch kein Projekt. Vielmehr sieht es so aus, als will Amazon erst einmal seine Optionen für Franchise-Fortführungen gründlich erkunden.

