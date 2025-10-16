Amazons längste Serie wird nochmal größer: Neues Prequel für Krimi-Universum angekündigt

Das Krimi-Universum von Bosch wird nach der Hauptserie und einem ersten Spin-off weiter ausgebaut. Jetzt soll eine eigene Prequel-Serie kommen.

Über 10 Staffeln begleiteten die Fälle des titelgebenden Detektivs Bosch Krimi-Fans bei Amazon Prime Video. Von 2014 bis 2025 kam die Hauptserie auf 7 Staffeln, der 3 Staffeln des Spin-offs Bosch: Legacy folgten. Jetzt soll das Krimi-Universum um eine neue Serie erweitert werden. Darin geht es um Boschs Vergangenheit.

Bosch-Universum wird ausgebaut: Prequel-Serie Start of Watch kommt

Wie Variety berichtet, wird die Serie den Titel Bosch: Start of Watch tragen. Darin geht es um Boschs Anfänge beim LAPD. Während Harry Bosch in den bisherigen Serien von Titus Welliver verkörpert wurde, wird Cameron Monaghan (Shameless) die Rolle im Prequel übernehmen. Omari Hardwick (Power) schlüpft darüber hinaus in die Rolle des Veteranen Eli Bridges.

Die Serie wird im Los Angeles des Jahres 1991 spielen. Die offizelle Logline von Bosch: Start of Watch lautet wie folgt:

Die Serie wird eine Stadt am Abgrund erforschen, die von kulturellen Spannungen, Bandengewalt und einem zerstückelten LAPD geprägt ist. Neben Routinefällen und einer wachsenden Unruhe wird Bosch in einen Aufsehen erregenden Raubüberfall und ein Netz aus krimineller Korruption hineingezogen, die seine Loyalität zu seiner Marke auf die Probe stellen und ihn als Detektiv prägen werden, der nach dem Motto 'Alle zählen oder niemand zählt' lebt.

Bosch- und Bosch: Legacy-Schöpfer Tom Bernardo und Brian Anthony (Bosch: Legacy, FBI) fungieren bei der neuen Serie als Co-Schöpfer und ausführende Produzenten. Bernardo wird ebenfalls die Rolle des Showrunners übernehmen.

Auch interessant:

Wann und wo kommt Bosch: Start of Watch?

Die Produktion der Serie soll 2026 in Los Angeles starten. Wir dürfen also frühestens 2027 mit Bosch: Start of Watch im Streaming-Abo rechnen. Die Serie wird für MGM+ produziert. Der Pay-TV-Sender kann hierzulande bei Amazon Prime Video als zusätzlicher Channel dazugebucht werden.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.

