Angsteinflößender Fast & Furious 10-Bösewicht von Jason Momoa: Familie war immer die Geheimwaffe, jetzt ist sie das Gift

Dieses Jahr kehrt Vin Diesel mit Fast and Furious 10 zurück. Sein Held bekommt es diesmal mit dem rachsüchtigen Bösewicht Dante zu tun, gespielt von Aquaman-Darsteller Jason Momoa.

Für Dom Toretto (Vin Diesel) geht die Familie über alles. In seinem neusten Abenteuer Fast & Furious 10 gerät diese jedoch zur Zielscheibe. Denn eine Tat aus seiner Vergangenheit holt ihn ein in Gestalt des neuen Antagonisten Dante Reyes, der von Aquaman- und Game of Thrones-Star Jason Momoa verkörpert wird.

Am Freitag wurde der erste Trailer für den auch als Fast X betitelten Action-Film veröffentlicht. Im Rahmen dessen habe ich Regisseur Louis Leterrier im Interview unter anderem über die Besonderheiten des neuen Bösewichts ausgefragt.

In Fast and Furious 10 gibt es eine besondere Verbindung zum 5. Teil der Reihe

Wer im Trailer genau hinschaut, erkennt schon die Verbindung von Momoas Dante und Dom Toretto. Denn wir sehen noch einmal den finalen Heist aus Fast & Furious Five, nur diesmal aus Sicht von Dante Reyes.

Bei Dante handelt es sich um den Sohn des brasilianischen Drogenbosses Hernan Reyes (Joaquim de Almeida). In Fast Five hatten Dom und Brian (Paul Walker) den mit Geld gefüllten Safe von Reyes gestohlen und durch die Straßen von Rio De Janeiro gezogen. Im Verlauf dessen wurde Reyes von Luke Hobbs (Dwayne Johnson) getötet.

Dom ist verantwortlich für den Tod seines Vaters. Das glaubt zumindest Dante. Also will er sich rächen. Louis Leterrier erklärte die Dynamik in Fast and Furious 10 so:

22 Jahre der guten Taten haben Konsequenzen. Wenn man Antagonisten ausschaltet – Diese Menschen haben auch eine Familie. Wie wird diese Familie reagieren? Das ist eine sehr interessante Dynamik, die wir haben. [Familie] war immer die Geheimwaffe, jetzt ist sie das Gift.

Wir haben die großartige Verfolgungsjagd in Fast Five fast wie Kurosawas Rashomon behandelt, wir haben einen Teil davon nochmal gedreht und so inszeniert, als wären Dom und Brian die Bösen und die Reyes-Familie die Guten, deren Safe gestohlen wird.

Fast X ist wie Cobra Kai mit Autos (und Jason Momoa)

Stellt euch Fast X also zumindest in Teilen so vor wie Cobra Kai und Jason Momoa als Johnny Lawrence (ein Vergleich, dem Leterrier im Interview übrigens zustimmte).



Universal Fast and Furious 10

Momoas Dante fällt schon im Trailer durch seinen, sagen wir mal, eigenwilligen Fashion-Geschmack auf. Seine Lust am Unvorhersehbaren spiegelt sich nicht nur im Nagellack wider, der zu seinen Autos passt, wie Leterrier im Interview verriet. Dabei diente auch Momoa selbst als Inspiration:

Er ist flamboyant und das aus einem Grund. Er liebt das Scheinwerferlicht. Es ist lustig, weil er Jason Momoa ähnelt. Er liebt Musik. Jedes Mal wenn er ans Set kommt, ist da jemand mit einer Boom Box dabei. Er bringt diese lebendige Energie mit.

Hinter Dantes exzentrischem Auftreten steckt aber ein schwerer Verlust:

Wenn dir mit 20 Jahren dein Leben genommen wird und du nichts zu verlieren hast, lebst du das Leben, als wäre jeder Moment der letzte. Das macht er. Er ist ausufernd und er liebt es. Das verwirrt Dom. Dom ist es gewohnt, düstere, kontrolliertere Antagonisten zu haben. Er weiß, wie er mit Cleverness umgeht, aber mit Chaos umzugehen, ist richtig hart. Wie kann man ein Feuer kontrollieren, das sich überall ausbreitet? Das ist Jason.

Mit Dante kehrt die Action-Reihe zu ihren Ursprüngen zurück

Deshalb ist Dante für Leterrier einer der gefährlichsten Bösewichte der Fast and Furious-Filme:

Er ist einer der angsteinflößendsten Bösewichte. Cipher (Charlize Theron) war eine sehr furchterregende Bösewichtin. Sie ist kontrolliert und kalt, aber er ist das nicht. Außerdem hat er Dom studiert. Er weiß alles über Dom, alles über die Familie und das ist so gruselig. Weil es sich anfühlt, als wurde man 20 Jahre lang beobachtet. Es gibt keinen Ort, wo man sich verstecken kann.

Zu guter Letzt will Leterrier mit Dante zurück zu den Wurzeln der Reihe kehren. Deshalb betonte er im Interview, wie wichtig dessen Vorliebe für Autos ist. In Fast X bekommt es Dom wieder mit einem leidenschaftlichen Auto-Narren zu tun, wie Leterrier ausführt:

Sie treten in Rennen gegeneinander an. Wir sind zurück bei dem Fast and Furious, das wir lieben gelernt haben.

Hoffen wir, dass der Regisseur Recht behält. Fast X kommt amin die deutschen Kinos.

