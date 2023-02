Der erste Trailer für Fast & Furious 10 mit Vin Diesel & Bösewicht Jason Momoa ist da: Er enthält eine überraschende Verbindung zu Fast 5

Dom Toretto und seine rasende Familie sind zurück im ersten Trailer für Fast and Furious 10. Der Bösewicht ist diesmal Aquaman-Star Jason Momoa.

Die Reaktionen auf Fast & Furious 9 waren gemischt, doch die Ticket-Käufe fielen eindeutig aus: Die Welt kann nicht genug kriegen von Dominic Torettos explosiven Abenteuern, auch nach über 20 Jahren nicht. Dieses Jahr kommt Fast & Furious 10 in die Kinos, in dem es Vin Diesel mit Aquaman-Star Jason Momoa zu tun bekommt.

Momoa spielt den Bösewicht und wie der erste Trailer zeigt, hat er eine ganz persönliche Verbindung zu Dom Toretto, die zu den Ereignissen in Fast & Furious Five zurückführt. Aber seht selbst!

Schaut euch hier den Trailer für Fast and Furious 10 an:

Fast X - Trailer (English) HD

Jason Momoas Bösewicht ist der Sohn des Fast 5-Antagonisten

Momoas Figur heißt Dante und er ist auf Rache an Doms Familie aus. Der Grund: Sein Vater war Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), der Bösewicht aus Fast & Furious Five. Das hat uns Regisseur Louis Leterrier in einem Interview mit Moviepilot bestätigt. Deswegen zeigt der Trailer den Tresor-Heist aus dem Finale des fünften Teils auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Aus Sicht von Dante hat Dom seine Familie ruiniert.

Deshalb will er nun Doms Familie Stück für Stück zerstören, was ein wenig an die Motivation von Jason Stathams Ex-Bösewicht Deckard Shaw erinnert, der wegen seines Bruders Owen (Luke Evans) auch mal auf einem Rachetrip gegen Dom war. Deckard wiederum ist im Trailer kurz zu sehen, wie er mit Han (Sung Kang) Pläne schmiedet. Darüber hinaus bietet der Trailer einige Highlights:

Fast X kommt am 18. Mai 2023 in die deutschen Kinos. Regie führt Louis Leterrier, der sich mit einem Kampf der Titanen schon auskennt. Der Franzose war kurzfristig eingesprungen, nach dem Justin Lin, der Langzeit-Regisseur der Reihe, überraschend seinen Abschied genommen hatte, als die Dreharbeiten schon im vollen Gange waren.



