Anime-Highlight neu bei Amazon Prime: In diesem Film werden Sci-Fi und Fantasy märchenhaft vereint

Ein Sci-Fi-Fantasy-Anime, der das Märchen Die Schöne und das Biest mit virtueller Realität vermischt, ist ab sofort bei Amazon Prime Video streambar.

Amazon Prime Video hielt diese Woche eine Überraschung für Anime-Fans bereit. Ohne es vorher in den Monats-Highlights angekündigt zu haben, ging am 20. Januar plötzlich der Sci-Fi-Fantasy-Film Belle von Regisseur Mamoru Hosoda (Der Junge und das Biest, Mirai) online.

Das Anime-Highlight von 2021 verbindet eine von Die Schöne und das Biest inspirierte Geschichte mit einer virtuellen Welt. Einen ähnlichen Online-Space erforschte Hosoda bereits 2009 in seinem VR-Familiendrama Summer Wars.

Anime-Film Belle bei Amazon Prime: Ein Cyberspace-Märchen für das Social-Media-Zeitalter

Belle lautet der Name der Online-Identität von Suzu (Kaho Nakamura), einer schüchternen 17-jährigen Schülerin, die in der realen Welt auf dem Land lebt und kaum Freund:innen hat. In der virtuellen Realität der verbreiteten Plattform U wird sie hingegen als Sängerin Belle über Nacht zum Superstar. Als ihr Konzert von einem legendären Biest (Takeru Sato) unterbrochen wird, das die Online-Welt als gefährlicher Kämpfer unsicher macht, beginnt eine Jagd, die sich auch auf die Realität und die Person hinter dem monströsen Avatar ausweitet. Ein großes Cyber-Abenteuer beginnt.

Wie schon in Summer Wars sieht Mamoru Hosoda nicht nur die Gefahren von Technologie, sondern die Menschen dahinter und beweist wie schon in Der Junge und das Biest ein Herz für Monster und ihre Motivation. So heißt es etwa in der 4-Sterne-Review unserer Schwesternseite Filmstarts :

Mamoru Hosoda bettet seine Hommage an den Disney-Animationsklassiker in eine fantasievolle Welt der Avatare ein, in der sich jeder neu erfinden und ausleben kann. Zugleich zeigt Belle aber auch die Tücken von VR- bzw. Social-Media-Umgebungen auf und bricht letztlich eine Lanze für die Kraft der menschlichen Gemeinschaft.

Anime der Marke Hosoda: Viel Fantasy, viel Familie

Die bildgewaltige Animation des Cyberspace-Abenteuers Belle entstand im Studio Chizu, das 2011 von Mamoru Hosoda und seinem Co-Gründer Yuichiro Saito ins Leben gerufen wurde. Unter diesem Dach entstand damals als Erstes der bewegende Anime-Familienfilm Ame & Yuki - Die Wolfskinder über eine menschliche Mutter und ihren halbanimalischen Nachwuchs. Das Thema Familie stand zuletzt auch in seinem Zeitreisefilm Mirai wieder groß im Vordergrund.

Das nächste Projekt des Anime-Regisseurs, der zusammen mit Makoto Shinkai (Your Name.) des Öfteren als "nächster Miyazaki" gehandelt wird, trägt den Titel Scarlet und soll sich um eine Prinzessin drehen, die sich jenseits von Raum und Zeit bewegt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.