Nach Unfall am Spider-Man 4-Set: So geht es Tom Holland eine Woche später

Wegen eines Stunt-Unfalls beim Dreh von Spider-Man 4 musste Tom Holland eine Pause einlegen. Jetzt hat der Star nach einer Gehirnerschütterung ein Update zu seiner Gesundheit geteilt.

Letzte Woche mussten die Dreharbeiten zum kommenden Marvel-Blockbuster Spider-Man 4 unterbrochen werden. Grund war eine Verletzung von Tom Holland, die er sich bei einem Stunt zugezogen hat. Wegen der daraus entstandenen Gehirnerschütterung legte der Star eine nötige Pause ein. Jetzt hat sich Holland in einem neuen Post selbst zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand geäußert.

Tom Holland ist nach Spider Man 4-Unfall auf dem Weg der Besserung

In seiner Erholungspause war der Schauspieler mit Spider-Man: Brand New Day-Co-Star (sowie seiner Verlobten) Zendaya bei einer Gala der Non-Profit-Organisation The Brothers Trust seiner Eltern zu Gast. Auch wenn Holland die Veranstaltung früher verlassen musste, scheint es ihm nicht schlechter zu gehen.

Auf Instagram hat Holland laut Deadline kürzlich einen Post zur Gala geteilt, in dem er sich positiv zu seinem Gesundheitszustand äußert. Darin schreibt er, dass er sich schon besser fühle und auf dem Weg der Genesung sei:

Wann startet Spider-Man 4 im Kino?

Die Drehpause von Holland soll insgesamt eine Woche umfassen. Daher sollte die Produktion von Spider-Man 4 wohl diese Woche planmäßig fortgesetzt werden. Der angesetzte Kinostart dürfte durch die kurze Unterbrechung nicht gefährdet sein. Der Marvel-Film soll weiterhin am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen.

Der vierte Spidey-Solofilm mit Tom Holland wird erstmals von Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton inszeniert. Zur Story gibt es noch keine konkreten Infos. Die Geschichte wird aber sicherlich an das dramatische Ende von No Way Home anknüpfen, bei dem Peter Parkers Existenz und sein Superheldendasein als Spider-Man aus der Erinnerung der Menschheit gelöscht wurde.

Wie kürzlich enthüllt wurde, wird Rapper Krondon aka Marvin Jones III in der Rolle von Tombstone der große neue Spider-Man 4-Bösewicht.