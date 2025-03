Anti-Sherlock bei Disney+: Geniale Krimi-Serie über eine Ermittlerin mit einem IQ von 160, die auf skurrile Weise Verbrecher fängt

In dieser leichtfüßigen Krimi-Serie verblüfft ein Neuzugang die Polizei von LA mit unerwarteten Einfällen. Hierbei kann schon das kleinste Detail zu einer großen Erkenntnis führen.

Mit High Potential liefert Disney+ eine sympathische Krimi-Serie, in der die kleinen grauen Zellen genauso gefordert werden wie die Lachmuskeln. Dabei brilliert besonders Kaitlin Olson (It's Always Sunny in Philadelphia) in der Rolle einer außergewöhnlichen Ermittlerin.

Darum geht’s in High Potential

Morgan Gillory (Kaitlin Olson) sorgt als Reinigungskraft auf einer Polizeistation in Los Angeles für Sauberkeit. Dabei stolpert sie eines Tages wortwörtlich über einen besonders kniffligen Fall. Wegen ihres außergewöhnlich hohen IQs fallen Morgan einige Ungereimtheiten in der Ermittlungsarbeit von Detective Adam Karadec (Daniel Sunjata) auf, die sie korrigiert.

Detective Karadec und Lieutenant Selena Soto (Judy Reyes) reagieren zunächst wenig begeistert, müssen aber widerwillig anerkennen, dass Morgans Schlussfolgerungen zutreffen. Von nun an arbeitet sie als Beraterin der Polizei.

Dabei geraten die schlagfertige Morgan und der zwanghafte Karadec wiederholt aneinander, knacken gemeinsam aber auch erfolgreich Kriminalfälle.

Auf Disney+ überzeugt High Potential mit Charme und Scharfsinn

Ursprünglich auf der französischen Krimi-Serie HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ basierend, entwickelt High Potential schnell ein Eigenleben.

Wenn Morgan die Ermittlungsarbeit von Karadec gekonnt durcheinander wirbelt und sich mit ihm trockene Wortgefechte liefert, dürften Castle-Fans ein warmes Gefühl verspüren. Ihre Eingebungen – spannend in Szene gesetzt durch eine visuelle Darstellung der jeweiligen Information – erinnern wiederum an einen gewissen Sherlock.

Mehr für Krimi-Fans:

Große Klappe, viel dahinter: Die Figuren werden mit jeder Folge interessanter

Schon klar: Judy Reyes (Scrubs, Devious Maids) gibt die warmherzig-strenge Chefin, Daniel Sunjata (Graceland) den pedantischen Ermittler und Kaitlin Olson das schlagfertige Genie. Das sind Rollen, die Krimi-Fans nicht fremd sind.

Gleichzeitig erleben wir Morgan auch als aufmerksame Mutter, die ihre privaten Turbulenzen mit drei Kindern ähnlich einfallsreich löst wie ihre Kriminalfälle. Morgan ist vielschichtig und dasselbe gilt auch für Karadec und seine Kolleg:innen, deren Eigenheiten wir langsam kennenlernen.

Nicht zuletzt kann High Potential vorweisen, was in keiner Krimi-Serie fehlen darf: Ein ungelöstes Rätsel in der Vergangenheit der Hauptfigur. Spezifisch: das Verschwinden ihres ersten Ehemanns Roman, Vater ihrer ältesten Tochter Ava (Amirah J). Um dieses zu knacken, verbündet sich Morgan mit ihrer Chefin – und stößt unerwartet auf eine neue Spur.

High Potential hatte seine Premiere am 17. September 2024 und ist im Abo von Disney+ enthalten.