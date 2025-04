Apple Watch 10 so günstig wie nie: Dank Amazon kann Apple jetzt auch Preis-Leistung!

Die aktuelle Apple Watch 10 gibt's plötzlich ganz besonders günstig im befristeten Angebot bei Amazon.

Eine der besten Smartwatches auf dem Markt gibt es gerade in Form der aktuellen Apple Watch Series 10 bei Amazon günstig wie nie! * Das befristete Angebot gilt für die 42-mm-GPS-Version mit Sportarmband in verschiedenen Farben und für ein paar Euro mehr könnt ihr dort auch die breitere 46-mm-Version auswählen.

Apple Watch 10 zum Tiefstpreis bei Amazon schnappen Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet die Apple Watch Series 10

Im Vergleich zum 9er-Vorgängermodell hat die letzten Herbst erschienene Apple Watch Series 10 ein größeres Display sowie gleichzeitig ein schlankeres Design und noch mehr smarte Features spendiert bekommen. Abseits des klassischen Fitness-Trackings lassen sich beispielsweise EKG, Blutsauerstoff, Atemfrequenz oder Schlafapnoe erfassen und es gibt auch eine automatische Notruffunktion. Mit von der Partie ist zudem ein dreimonatiges Gratis-Abo von Apple Fitness+ mit Übungsanleitungen für Sport.

In Verbindung mit dem integrierten Speicher und Lautsprecher nebst Mikrofon lassen sich natürlich weiterhin auch Anrufe und Nachrichten entgegennehmen, Musik hören oder die Sprachassistentin Siri nutzen. Apple verspricht darüber hinaus schnelleres Laden für 80 Prozent Akku-Ladestand in rund 30 Minuten sowie IP6X-Staub- und Wasserschutz bis 50 Meter. Weitere Details zu den Fähigkeiten der Apple Watch Series 10 findet Ihr auch bei Amazon *.





Rezensionen und Test zur Apple Watch Series 10

In über 1.000 Bewertungen bei Amazon * mit durchschnittlich 4,7 von 5 Punkten gibt es an der aktuellen Apple Watch nicht wirklich was zu meckern. Auch im Test, zum Beispiel bei Cnet , gab es mit 9 von 10 Punkten eine sehr gute Wertung. Dort heißt es, dass man nicht erwartet hatte, dass die Apple Watch Series 10 so gut werden würde. Hervorgehoben wird, dass sie unglaublich leicht am Handgelenk sein soll und auch die Aktualisierungsrate sowie die Sprachisolierung bei Anrufen sind hervorragend aufgefallen.

Jetzt zum Angebot: Apple Watch 10 zum Tiefstpreis bei Amazon schnappen *

Ebenfalls positiv bewertet wurden das größere Display in einem kleineren Gehäuse und die Schlafapnoe-Benachrichtigungen. Moniert wurden indes lediglich das Ausbleiben von Laufzeitverbesserungen, keine wesentlichen Änderungen am Double-Tap und dass die kleinste Größe von 42 mm für manche Handgelenke immer noch zu groß sein könne. Wer schon länger mit der Apple Watch Series 10 liebäugelt, kann zum Tiefstpreis im Angebot also fast bedenkenlos zuschlagen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.