ARD-Telenovela schockt mit radikalem Schritt: Gleich vier Hauptfiguren müssen die Show verlassen

Rote Rosen-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Der Sender verkündet drastische Einschnitte bei der beliebten Telenovela. Fast der komplette Hauptcast wird ausgetauscht.

Alles neu bei Rote Rosen. Seit 2006 flimmert die Telenovela über die Bildschirme und begeistert täglich Hunderttausende Fans. Inzwischen hat die Show über 4.000 Folgen auf dem Buckel und noch ist längst kein Ende in Sicht. Im Gegenteil: Der Sender kündigt jetzt große Veränderungen an, die die Show komplett umkrempeln sollen.

Bye bye, Rote Rosen: Diese 4 beliebten Hauptcharaktere verlassen die Show

Nach 6 Jahren ist Schluss: Lara Isabelle Rentick hängt ihre Rolle an den Haken

Bei Rote Rosen spielte sie die Rolle der gewitzten Amelie Fährmann, die sich in der Show immer mal wieder etwas zuschulden kommen lässt. Für Schauspielerin Lara Isabelle Rentick endet eine Ära und dieser Abschied nimmt sie ganz schön mit, wie sie auf Instagram verrät. Dort hat sie ein emotionales Statement zu ihrem Abschied gepostet. Am Ende bedankt sie sich beim Publikum: "Danke, dass ich ein Teil Eures Nachmittags-Programms sein durfte." Zum Serien-Ende verpasst sich die Schauspielerin einen völlig neuen Look. Statt elegantem Blond begeistert Lara Isabelle Rentick jetzt mit dunkler Mähne:

Seit 13 Jahren dabei: Hakim-Michael Meziani verlässt Rote Rosen

Er war eine echte Legende bei Rote Rosen: Hakim Meziani stand für 13 Jahre in der Rolle des Ben Berger vor der Kamera. Der grauhaarige Darsteller brachte durch seine warmherzige Art das Publikum regelmäßig zum Schmelzen, außerdem ist er tief in die dramatischen Geschichten der Telenovela verstrickt. Fans müssen sich aber keine Sorgen um den Schauspieler machen. Der hat nach dem Show-Aus bereits andere Pläne, wie er gegenüber BILD verriet:

Insgeheim wusste ich aber, dass es nicht immer so weitergehen würde, deswegen habe ich mir nebenbei mit meiner Rum-Brennerei ein zweites Standbein aufgebaut. Und jetzt arbeite ich quasi als Profi-Rummacher!

Sie geht nicht freiwillig: Katja Frenzel muss Rote Rosen verlassen

Katja Frenzel war seit 2016 bei der Show und mimte die Rolle der sympathischen Bäuerin Tina Berger-Richter. Fünf Jahre lang war sie als Partnerin von Ben Berger zu sehen; beide Rollen müssen die Show zusammen verlassen. Gegenüber der LZ gesteht sie, dass sie der Ausstieg ganz schön hart trifft: "Ich bin sehr traurig, denn der Abschied von den Kollegen fällt mir schon schwer." Frenzel verrät im Interview, dass sie nicht freiwillig geht: "Es war nicht meine Entscheidung, ich hätte noch ewig weitermachen können."

Was hat die Schauspielerin nach Rote Rosen vor? Inzwischen sei sie als Glücks-Coach tätig und gibt Seminare.

Achtung, Spoiler: Er stirbt den dramatischen Serientod

Während die anderen Stars noch für einige Monate bei der Show sein werden, haben die Fans ein Serien-Aus bereits gestern, am 25.11. erlebt: Die beliebte Rolle des Dr. Hendrik Althaus starb den dramatischen Serientod. Beim Spazierengehen brach der Doktor zusammen – jede Hilfe kam zu spät. Schauspieler Jerry Kwarteng spielte die Rolle für vier Jahre, jetzt ist seine Zeit bei der Soap vorbei.

Kwarteng sei traurig, aber verstehe auch, dass die Show neue Wege gehen muss. Auf Instagram verriet er: "War für mich auch nicht leicht, aber damit neue Geschichten erzählt werden können, müssen leider Figuren gehen."

"Auserzählt": Das sagt der Sender zur XXL-Veränderung

Warum krempelt die ARD ihre beliebte Soap überhaupt um? Gegenüber BILD verrät eine Verantwortliche der Produktionsfirma mehr Details über die dramatische Neuausrichtung: "Eine Daily Novela lebt von ihren Geschichten und braucht immer wieder neue Handlungsstränge." Es sei also ganz natürlich, dass der Cast sich verändert:

Da ist es der Lauf der Dinge, dass manche Charaktere in ihren Geschichten erst einmal auserzählt sind und sich verabschieden.

Wann läuft Rote Rosen im TV?

Rote Rosen läuft Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Natürlich können alle Folgen auch in der ARD-Mediathek nachgestreamt werden.