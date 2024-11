Neue Staffel The Masked Singer – darum sind Fans von Cast enttäuscht

Zum Start der 11. Staffel gab es eine Doppelfolge von "The Masked Singer". Deshalb mussten bereits 2 Promis die Show verlassen. Welche Stars unter der Maske steckten und was die Fans zur Enthüllung sagen, erfahrt ihr hier.

The Masked Singer startete zum Auftakt der 11. Staffel mit einer Doppelfolge. Samstags und sonntags gab es zur Primetime jeweils eine Show mit 5 Promi-Kandidat:innen zu sehen. Wer am wenigsten Anrufe vom Publikum erhalten hat, musste die Show direkt wieder verlassen. Deshalb traf es am Wochenende gleich zwei unglückliche Stars. Welche Promis unter den Masken steckten und was die Community zum Staffelauftakt sagt, könnt ihr hier nachlesen.



Battle der Rateteams: Die The Masked Singer-Jury legt sich ins Zeug

In der Jury von The Masked Singer ist alles neu: Woche für Woche werden zwei Rate-Teams gegeneinander antreten. Ein Rate-Duo ist die ganze Staffel über fest dabei: Moderatorin Palina Rojinski (39) und Rockstar Rea Garvey (51). Jede Folge werden sie dann von einem wechselnden Rate-Duo herausgefordert.

Am Samstag versuchten die The Voice of Germany-Jurymitglieder Yvonne Catterfeld (44) und Kamrad (27) ihr Glück. Sonntag rückte dann ein berühmtes YouTuber-Duo an: die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann (25).

Am Samstag enttarnt bei The Masked Singer: Dieser Promi steckte unter der Nashorn-Maske

Das Nashorn fiel bei seinem Auftritt direkt durch die massige Statur auf: Kein Zweifel, unter dem Kostüm steckte ein Mann. Die Performance des Songs "Get The Party Started" von Rockröhre P!nk kam richtig gut an, trotzdem glaubte Rea Garvey nicht daran, dass ein Profi-Sänger unter der Maske steckte.

Yvonne Catterfeld und Kamrad tippten am Ende auf Hollywood-Legende Ralf Möller, während sich Rea Garvey und Palina Rojinski für Handball-Bad Boy Stefan Kretzschmar entschieden. Garvey und Rojinski lagen damit gar nicht so verkehrt: Unter der Nashorn-Maske steckte Handball-Weltmeister Pascal "Pommes" Hens.

Am Sonntag wird Frau Lauch abserviert: Dieser Promi flog bei The Masked Singer raus

Das lange Gemüse performte einen der erfolgreichsten deutschen Hitsongs überhaupt: "Mambo No. 5" von Lou Bega. Ganz nebenbei stellte der Lauch sogar einen Rekord für die deutsche Version von The Masked Singer auf: Mit 3,50 m Höhe ist der Lauch das bisher größte Kostüm der Show.

Die Jury tappt bis zum Schluss im Dunkeln und hat keine Ahnung, wer sich hinter dem lauchigen Lächeln verbergen könnte. Palina Rojinski und Rea Garvey glauben, dass Comedy-Legende Martina Hill als Lauch ihr Unwesen treibt. Die Jury-Konkurrenz tippt ebenfalls auf eine Comedienne: Ihr "Lauchgefühl" sagt, dass es Hazel Brugger sein könnte.

Mit dieser Überraschung hätte dann aber wirklich niemand gerechnet: Unter der Lauchmaske steckt Moderatorin Madita van Hülsen (43), die durch das TV-Magazin Abenteuer Leben bekannt ist. Ihre Niederlage macht ihr zu schaffen: "Ich bin ein bisschen den Tränen nahe."

Das sagen die Fans zum The Masked Singer-Auftakt: Zu wenig Promifaktor?

Eine Instagram-Userin findet es traurig, dass das Nashorn als Erstes gehen musste. Zwar sei der Gesang nicht so toll gewesen, aber trotzdem hätte der Auftritt für Stimmung gesorgt: "So schade, dass das Publikum nicht nach Unterhaltungswert abstimmt. Das Nashorn war meine Lieblingsmaske." Die Performance vom Lauch kam ebenfalls richtig gut an. Eine Userin betont, dass man gespürt hat, wie viel Spaß Madita von Hülsen auf der Bühne hatte: "Sie hat es gelebt und geliebt."

Leider war die Enthüllung für viele trotzdem enttäuschend, denn sie kannten die Promis überhaupt nicht. Bei einer Show, bei der das Publikum aktiv mitraten soll, sei es unpassend, eher unbekannte TV-Stars auftreten zu lassen. Eine Userin macht ihrem Ärger Dampf:

Wie soll man denn darauf kommen? Nehmt doch bitte Promis oder Sänger, die richtig bekannt sind.

Eine andere Userin kommentiert schlicht: "Wer soll das sein?"

Außerdem gefällt den Fans nicht, dass die Jury-Duos sich jetzt gegenseitig bekämpfen müssen. Eine Instagram-Nutzerin zeigt sich enttäuscht vom Staffelauftakt:

Diese Sendung habe ich immer gerne geschaut! Aber jetzt?! Jetzt sitzen da vier, die rätseln, die Zeit wird lang gezogen. Das künstliche Gebeefe miteinander unmöglich. [...] Warum muss man immer alles ändern, was gut war? Ich bin raus.

Viele wünschen sich auch die schlagfertige TV-Blondine Ruth Moschner zurück in die Jury. Ob die Show im Laufe der Staffel ihre Fans zurückgewinnen kann, bleibt abzuwarten.

TV & Streaming: So kannst du The Masked Singer schauen

The Masked Singer läuft samstags, um 20:15 Uhr bei ProSieben. Die aktuellen Folgen können bei Joyn nachgestreamt werden.