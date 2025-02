Arnold Schwarzenegger feiert versauten Serienauftritt seines Sohns: In 4 Tagen kann es die ganze Welt sehen

Nicht nur Arnold Schwarzenegger, sondern auch sein Sohn Patrick ist im Schauspielgeschäft tätig. Nun brüstet sich der stolze Vater mit seinem hüllenlosen Spross.

Die US-Produktion The White Lotus von Mike White hat sich mittlerweile auch hierzulande bei Fans erstklassiger Serienerlebnisse herumgesprochen. Bei WOW * trifft in Kürze die dritte Staffel ein, in der auch Patrick Schwarzenegger zum Cast gehört – und offenbar (mindestens) eine Nacktszene hat, auf die Papa Arnold Schwarzenegger stolz ist.

The White Lotus: Arnold Schwarzenegger preist unbekleideten Serienauftritt seines Sohns Patrick

Die Serie The White Lotus lässt Ferien in Luxus-Resorts auf der ganzen Welt eskalieren. Nach dem Hawaii-Abstecher in Staffel 1 und dem Sizilien-Trip in Staffel 2 versprach der Trailer zu Staffel 3 einen Höllenurlaub in Thailand. Zum Star-Ensemble gehört neben Jason Isaacs (Harry Potter), Walton Goggins (Fallout) und Michelle Monaghan (Mission: Impossible 3) auch Patrick Schwarzenegger, der zuvor in Serien wie dem The Boys-Ableger Gen V und Filmen wie Midnight Sun zu sehen war.

Bei der Premiere durfte Arnold Schwarzenegger als Vater des 31-jährigen Stars schon vorab einen Blick in die neue Staffel von The White Lotus werfen und zeigte sich auf Instagram begeistert:

Ich war so aufgeregt, eine Drehpause einzulegen, um Patrick Schwarzenegger auf der Premiere von White Lotus Staffel 3 zu feiern. Was für eine Serie! Ich könnte behaupten, überrascht gewesen zu sein, herauszufinden, dass er eine Nacktszene hat. Aber alles, was ich sagen kann ist: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Vertraut mir, das solltet ihr diesen Sonntag nicht verpassen.

Dass Schauspieler und Ex-Bodybuilder Arnold Schwarzenegger stolz auf seinen eigenen Körper ist, hat er auch im Alter von mittlerweile 77 Jahren immer wieder betont. Offenbar erstreckt sich dieser Stolz aber auch auf den muskulösen Körperbau seines Sohnes. Während andere Star-Eltern die Sexszenen ihrer Kinder lieber meiden (wenn wir z.B. an Dakota Johnson und Melanie Griffith bei Fifty Shades of Grey zurückdenken), hat Arnie offenbar keine Scheu, seinen hüllenlosen Spross zu feiern – insbesondere, wenn dabei gleich noch etwas Eigenlob abfällt.

Podcast mit The White Lotus: Die besten Serienstarts im Februar

Wann startet The White Lotus Staffel 3 mit Patrick Schwarzenegger?

Die erste Folge der 3. Staffel The White Lotus startet in wenigen Tagen. Am 17. Februar 2025 meldet sich die HBO-Serie in Deutschland zurück und wird, wie zuvor schon Staffel 1 und 2, bei Sky/WOW ausgestrahlt. Damit hängen wir der US-Ausstrahlung nur um einen Tag hinterher.

