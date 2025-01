Eine der besten Serien unserer Zeit kehrt zurück: Neuer Trailer schickt 1000 Stars in einen Höllenurlaub nach Thailand

Eine der gefeiertsten Serien der letzten Jahre geht bald in ihre 3. Staffel. Im neuen Trailer verschlägt es zahlreiche Stars für einen unvergesslichen Urlaub nach Thailand.

Kaum eine andere Serie wurde in den letzten Jahren so gefeiert wie The White Lotus. Die bissige Eat-the-Rich-Parabel, die sich als starbesetzte Anthologie bereits über 2 Staffel erstreckt und damit zahlreiche Preise einheimsen konnte, steht nun mit ihrer 3. Season in den Startlöchern. Darin verschlägt es reiche Menschen erneut während eines Urlaubs in ein Luxus-Resort. Diesmal soll ein Hotel in Thailand dran glauben.

Serien-Highlight The White Lotus kehrt mit Staffel 3 zurück: Neuer Trailer bringt Stars aus Harry Potter und Babylon Berlin nach Thailand

Nachdem sich die ersten beiden Staffeln dem Urlaubstreiben in den The White Lotus-Resorts in Hawaii und Sizilien gewidmet haben, verschlägt es eine Gruppe wohlhabender und unausstehlicher Tourist:innen und Reisende dieses Mal in den thailändischen Ableger. Dabei sind Missverständnisse zwischen Gästen und Mitarbeitenden, Paaren und Freund:innen sowie großartig-absurde Unterhaltung vorprogrammiert, wie uns der neue deutsche Trailer verspricht:

The White Lotus - S03 Trailer (Deutsch) HD

Während Natasha Rothwell als Spa-Managerin Belinda aus Staffel 1 zu den neuen Folgen zurückkehrt, wartet The White Lotus in Staffel 3 getreu des Anthologie-Konzepts erneut mit einem komplett neuen Cast auf. Unter anderem sind Jason Isaacs, den man etwa als Lucius Malfoy aus den Harry Potter-Filmen kennt, Sex Education-Star Aimee Lou Wood, Gen V-Darsteller Patrick Schwarzenegger, Fallout-Star Walton Goggins und Michelle Monaghan (Mission: Impossible 3) in der Season zu sehen. Babylon Berlin- und The Zone of Interest-Star Christian Friedel stößt zudem als deutscher Neuzugang zum Cast der Serie.

Die Serie von Mike White kommt bei der Moviepilot-Community mit 766 Stimmen auf eine Bewertung von 7,7/10 Punkten, während sie beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes sogar einen Presse-Score von 92 Prozent stemmt. In unseren Rankings der besten Serien des Jahres 2021 und 2022 schafften es Staffel 1 und Staffel 2 von The White Lotus zudem jeweils unter die Top 15.

Wann und wo kommt The White Lotus Staffel 3?

Die 3. Staffel von The White Lotus wird in Deutschland ab dem 17. Februar 2025 auf WOW im Abo zum Streaming bereit stehen. Die neue Season umfasst 8 Episoden.

Welche Serien-Highlights euch dieses Jahr sonst noch erwarten, könnt ihr in unserer Podcast-Vorschau nachhören:

